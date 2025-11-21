Scotiabank designa a Jabar Singh como CEO RD y el Caribe

SANTO DOMINGO. – Scotiabank anunció la designación de Jabar Singh como Country Head de República Dominicana y el Caribe, con efectividad a partir del 1 de enero de 2026.

Jabar asumirá el liderazgo de la operación en República Dominicana, en reemplazo del actual Country Head, Gonzalo Gil, quien, tras una exitosa carrera de más de 13 años en Scotiabank, iniciará una nueva etapa profesional fuera de la organización a partir del 31 de diciembre de 2025.

El nuevo CEO es un líder destacado con una distinguida trayectoria de más de 20 años, que abarca múltiples países y líneas de negocio.

Desde que se incorporó a Scotiabank en 2009, ha ocupado cargos directivos de creciente responsabilidad en Banca Corporativa y de Inversión, Banca Comercial y Banca Mayorista en Canadá, República Dominicana, Chile y Colombia.

Como Presidente y CEO de Scotiabank Colpatria, desempeñó un papel fundamental en impulsar el crecimiento, la transformación y la excelencia en el servicio al cliente.

Jabar cuenta con un historial comprobado en liderar transformaciones a gran escala, ejecutar transacciones complejas de fusiones y adquisiciones, ampliar la participación de mercado y fortalecer la gobernanza. Reconocido por su liderazgo centrado en el cliente y por fomentar una cultura inclusiva, entrega consistentemente crecimiento y rentabilidad en mercados altamente competitivos.

En su nuevo cargo, Jabar tendrá supervisión directa de la República Dominicana, así como de la región del Caribe en general. Además de esta responsabilidad geográfica ampliada, Jabar también supervisará la participación accionaria de Scotiabank y las alianzas estratégicas con Davivienda en Colombia y Centroamérica, y con Maduro & Curiel (MCB) en el Caribe Holandés.

“Jabar se incorporó al Banco en la República Dominicana. Durante más de una década, ha liderado transformaciones complejas e integraciones estratégicas en múltiples mercados de América Latina y el Caribe, y más recientemente ha impulsado nuestra estrategia regional”, señaló Francisco Aristeguieta, Group Head de Banca Internacional y Banca de Transacciones Globales en Scotiabank.

Por su parte, Jabar Singh indicó: “Es un honor para mí regresar a la República Dominicana, un mercado clave en las operaciones globales del Banco. Estoy entusiasmado con la oportunidad de impulsar nuestra agenda estratégica y generar un crecimiento sostenible en toda la región. Espero liderar a nuestro talentoso equipo y confío en que construiremos sobre la sólida base que se ha establecido para alcanzar nuevos niveles de éxito.”

“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Gonzalo por sus valiosas contribuciones durante su tiempo en Scotiabank. Su liderazgo y compromiso han dejado una huella significativa en nuestro equipo y en el desarrollo de nuestras operaciones en el país”, agregó Singh.

