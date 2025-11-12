SANTIAGO: Paliza anuncia licitación Autopista del Ambar
SANTO DOMINGO.- El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que en los próximos días el gobierno anunciará la licitación para la Autopista del Ámbar, que unirá Santiago con Puerto Plata, potenciando el turismo, el comercio y la competitividad regional.
Durante su participación en el Foro Internacional de Innovación Pública: El Futuro de Santiago, organizado por el Ministerio de la Presidencia (MINPRE) y la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), el funcionario resaltó que esta ciudad atraviesa un proceso de transformación impulsado por iniciativas gubernamentales orientadas a una visión de movilidad moderna, conectividad y equidad territorial, con proyectos como el Monorriel de Santiago y el Teleférico, que mejorarán el transporte, reducirán el impacto ambiental y devolverán tiempo valioso a los ciudadanos para su familia, trabajo y recreación.
“Detrás de cada decisión pública debe haber un enfoque compartido de bienestar, de equidad y de desarrollo sostenible. Pensar Santiago no es una tarea de un día ni de un Gobierno: es un compromiso permanente con una ciudad que es corazón productivo, cultural y humano del país. Por eso estamos aquí para seguir impulsando Santiago”, señaló.
El evento contó con la exposición del destacado investigador y urbanista francocolombiano, Carlos Moreno, creador del modelo de las “Ciudades de 15 Minutos”, una propuesta que promueve que los ciudadanos puedan acceder a los servicios esenciales: trabajo, educación, salud, comercio, ocio y cultura, a no más de 15 minutos de sus hogares, ya sea caminando o en bicicleta.
Moreno explicó que el modelo de las “Ciudades de 15 Minutos” busca reorganizar la vida urbana alrededor de tres ejes fundamentales: proximidad, diversidad y sostenibilidad. Su propósito es que cada persona pueda vivir, trabajar, estudiar y disfrutar sin depender de largos desplazamientos, promoviendo así una mejor calidad de vida, mayor cohesión social y una reducción significativa de la huella ambiental.
“El concepto de las ‘Ciudades de 15 Minutos’ podría aplicarse en República Dominicana, adaptado a su contexto urbano y social. No se trata de una fórmula mágica, sino de una nueva manera de concebir la ciudad, una que promueva una vida más amable, cordial y equilibrada, con más empleos locales, mejores servicios y entornos más sostenibles”, indicó.
Subrayó que para avanzar hacia urbes más saludables y sostenibles, es indispensable reducir la dependencia del automóvil y fortalecer la oferta de servicios de proximidad, de modo que las personas puedan acceder fácilmente a educación, salud, cultura, comercio y espacios públicos de calidad.
ESTE NO SE CANSA DE BUSCAR DINERO. HAI VA A BUSCAR UNA MILLONADA. SIGUEN DEFALCANDO EL PAÍS. HASTA CUANDO Y HASTA DÓNDE AGUANTARÁ ESE SACRIFICADO PUEBLO POR ESA GENERACIÓN DE POLÍTICOS LOS MÁS CORRUPTOS DE LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD, NINGÚN PAÍS EN EL MUNDO HABÍA TENIDO UNA GENERACIÓN DE POLÍTICOS TAN CORRUPTOS Y LADRONES COMO REP DOM. TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LOS 4 GOBIERNOS HAN SALIDO MILLONARIOS. MIENTRAS EL PUEBLO SE HUNDE EN LA MISER
La DEA te anda buscando
La DEA no sigue rumores, acumula pruebas, y después que no quede ninguna duda es cuando actúa. Eso de que aquel o el otro es un narco no funciona con la DEA, envíale una prueba, aunque sea pequeña, y ellos olfatearán el resto. Muy diferente a como funciona la mente del dominicano, que si alguien eructa con una acusación inventada, todos los demás lo repiten como si fuera cierto y comprobado. Déjate de eso amigo y actúa con dignidad.
Yo Estoy Esperanto que La DEA venga a buscar a este narco llamado Jose inacio Paliza
se vuelven en anuncios… de obras… para seguir engatusando… a la sociedad dominicana… porque, hay obras… o anuncios de estas… que datan del comienzo,,, y hoy no han termiandos… y otras… ni iniciadas estan… y este… el cuello corto… es el mas saliente… del narcoPRMismo… el cual, diiiicen, tiene… posibilidades… de dormir con ropas… ay tu!…
Recuerdan el primer decreto de Abinader cuando llego al gobierno? Recuerdan el primer picazo de Abinader? 5 años despues llamaran a licitacion.
Prepate Caco de plomo, Papa Trump sabes quien ere