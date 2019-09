SANTIAGO: Condenan 30 años cárcel hombre asesinó niño seis meses

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El Primer Tribunal Colegiado de esta ciudad condenó a 30 años de prisión a un hombre que asesinó a un niño de seis meses de nacido y violó e intentó matar a la madre del infante en el sector Los Girasoles.

Juan Francisco Trinidad (Morongo), quien además deberá pagar una indemnización de 7 millones de pesos, fue encontrado culpable de la muerte de Yerlan Pinales Pérez y de haber violado y agredido a Yessica Pérez Tavarez.

Trinidad cometió el hecho en 2017, en venganza porque la hermana de Pérez Tavarez se negaba a retomar su relación con él.

Cristian Pinales, padre del niño y esposo de la mujer agredida, manifestó que, a pesar de que a Morongo le fue aplicada la pena máxima, no está conforme con la decisión.

“Yo encuentro que con eso él a mi no me paga, porque yo con lo que me sentía conforme era con mi niño. Con cárcel ni con nada él me pagará”, dijo.

