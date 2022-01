SAN CRISTOBAL: PRSD exhorta no mover feriado del Día de Duarte

SAN CRISTÓBAL.-El presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) en este municipio, Emmanuel Solano, exhortó a la población a celebrar con alegría y júbilo el natalicio del patricio Juan Pablo Duarte este 26 de enero, independientemente de que no sea laborable.

Solano consideró que la Ley No.139-97, que traslada los días feriados del calendario que coincidan con los días martes . miércoles, jueves o viernes, sean trasladados de fecha, lo que no acontece con los días de la Iglesia Católica.

Manifestó que esta ley debe ser modificada debido a que sus considerandos no se aplican en ciertos casos y como las leyes deben ser para el cumplimiento de todos no pueden ser para un sector sí y para otro sector no .

Solicitó a los dominicanos residentes en el país y en el exterior a sacar sus banderas y celebrar las actividades conmemorativas al natalicio del fundador de la nacionalidad dominicana.