San Carlos avanza a serie final basket femenino de Fedoclubes

SANTO DOMINGO.- El combinado las Cinco Esquinas del club San Carlos avanzó a la serie final del XII Torneo Nacional Basket Superior Interclubes Femenino “No Violencia de Género”, tras barrerle la serie semifinal a las Élites de Yamasá.

San Carlos dominó 2-0 la ronda semifondo a las Élites, la cual estuvo pactada al mejor de un 3-2, luego de su último triunfo 90-84, en un partido efectuado en el polideportivo sancarleño.

Gloribel Rodríguez con 25 puntos, ocho rebotes más siete asistencias y Audry Castro anotó 21 tantos para comandar la ofensiva de las verdiamarillas, junto a Samantha Calderón 15, Ana Villanueva tuvo 14 encestes con 14 rebotes, y Arisleidy Tolentino 11 y ocho capturas.

Por Yamasá, Karla Aquino marcó 25 puntos con seis rebotes, Fátima Marte logró un doble-doble de 23 dígitos, 14 capturas de balón y cinco asistencias, Yuren Santana y Lesly Rivera contribuyeron con 10 unidades cada una.

Las Cinco Esquinas se medirán en la final al equipo ganador de la semifinal B, las Laguneras de San Cristóbal y las Águilas de Guachupita, que están empate a un triunfo por bando.

De hecho, las Águilas fueron las que igualaron la serie 21-1, luego de la victoria de este lunes, 57-56, en un encuentro escenificado en el polideportivo del club Renacer, en Guachupita.

Sugey Monsac y Yadira Polanco consiguieron sendos dobles-dobles de 14 puntos cada una con 14 y 12 rebotes, respectivamente, y Anayeli García coló 11 encestes con siete rebotes.

Por las vencidas Laguneras, Vanessa Batista anotó 14 puntos y atrapó la friolera de 20 rebotes, Yuleidy Zapata 14 y Yaneiri Doñé ligó ocho anotaciones más siete pelotas atrapadas.

En la justa compiten 11 equipos en opción a la Copa Seaboard “Energía Limpia” y lo organiza la Federación Dominicana de Clubes (Fedoclubes), que preside el profesor Roberto Ramírez.

Apoyan, el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) y su director Alberto Rodríguez; Ministerio de Deportes y el ministro Kelvin Cruz, y empresa Seaboard “Energía Limpia”.

