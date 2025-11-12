El largo apagón afectó todas las actividades en Rep. Dominicana

imagen

Santo Domingo.- Las actividades industriales, comerciales y domésticas así como el tránsito en  toda la República Dominicana han resultado afectadas por un apagón general que se ha producido debido, según se ha dicho, a una avería en el sistema de transmisión la cual ha durado más de cuatro horas ininterrumpidas.

La Empresa de Transmisión de Electricidad (ETED) informó que el percance se originó en la zona de San Pedro de Macorís y provocó un «black out» a nivel nacional.

“Las salidas de las unidades de generación de la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM) y la Central Eléctrica Quisqueya de esa demarcación, originó el disparo en cascada de EDAC, AES Andrés y a las demás plantas de transmisión y generación de electricidad”, explicó.

ETED aseguró que ha desplegado un amplio equipo técnico que trabaja en la corrección del problema , con miras a restablecer el suministro en el menor tiempo posible.

La empresa  presentó “sentidas excusas” a la población por las molestias causadas y  solicita  comprensión por esta situación fortuita que presenta el suministro de electricidad.

sp-am

guest
ENIGMA
ENIGMA
1 hora hace

ALGO ESTA PASANDO NO CRE.O QUE SEA CASUALIDAD TANTOS APAGONES, TANTAS EXCUSAS Y NO ES POR DEFENDER A LOS DEL PLD-FUPU PORQUE TIENEN SUS CASOS DE CORRUPCIÓN PERO EL PRM NOS HA RETROTRAIDO A LOS AÑOS DE LOS APAGONES Y ESO QUE ALEGAN NO ROBAR LO CUAL INDICA QUE TIENEN MAS DINERO PARA RESOLVER YA QUE SUPUESTAMENTE NO HAY ROBOS ENTONCES COMO ME EXPLICAS QUE CON MAS RECURSOS ESTAS TENIENDO MAS APAGONES QUE CUANDO DANILO? INCOMPETENTES!

Grano Duro
Grano Duro
1 hora hace

Apagones telefónicos, caos en el tránsito, apagones semafóricos, arropado por la corrupción, el narcotráfico y la delincuencia son las consecuencias de un gobierno repleto de incompetencia e incapacidad para gobernar.una nación.

EL NAV.
EL NAV.
1 hora hace

CUANDO DIGAN VOY PARA LA REPUBLICA DEL APAGON. YA SABEN ESE ES NUESTRO NOMBRE. VIVA EL HOMBRE AQUEL, HUY CUAL HOMBRE…..FE;IZ NAVIDAD, FELIZ NAVIDAD….. EL NAVEGANTE

Angel
Angel
4 horas hace

Manuel
Manuel
8 horas hace

PRM Abinader un desastre de gobierno

Manuel
Manuel
8 horas hace

Attention david collado turismo jjjj

MACKLEN
MACKLEN
8 horas hace

****r c r e a d o r

RafaelS
RafaelS
8 horas hace

El apagón sigue en gran parte de Santiago. En este momento son las 11:30 y no ha llegado la LUZ en sector de clases media y alta…La comida de muchos dominicanos se está dañando en la NEVERA…PRM, lo veo f de o para el 2028, este apagón será repetitivo en el tiempo…

gilberto
gilberto
9 horas hace

Tomaaa!..vacilate a PR ahora
Ah?..que paso? La economia de carton del caribe..le cae agua…y cataplum!. PR tuvo 2 huracanes y varios terremotos..ustedes..cual es la excusa?

REALISTA
REALISTA
1 hora hace
Responder a  gilberto

No entiendo tus deseos….solo por un apagón….pero estamos seguros que no vamos a esperar ayuda de la letrina de estados unidos por un simple apagón. Lo resolveremos solos como siempre.

ENIGMA
ENIGMA
1 hora hace
Responder a  gilberto

DESDE CUÁNDO A UN TEMBLOR SE LE LLAMA TERREMOTO? INFÓRMATE ANTES DE ESCRIBIR DISPARATES, POR ESO SE DEFINE ENTRE TORMENTA Y HURACAN PORQUE NO TIENEN LA MISMA INTENSIDAD LO MISMO VA CON LOS TEMBLORES Y TERREMOTOS

Sebastian
Sebastian
9 horas hace

El señor presidente no tiene gerencia en su gobierno lo mejor que puede hacer es convocar a la oposición y darle funciones a los hombres y mujeres que están preparados y hoy están sentados en su casa y de esa manera poner a funcionar su gobierno señor presidente gracias y que dios lo bendiga

elke
elke
8 horas hace
Responder a  Sebastian

BUBCA EN LA HISTORIA DOMINICANA HABIA OCURRIFO UN APAGON ANIVEL NACIONAL ESO ES UN CAMBIO.

RafaelSosa
RafaelSosa
9 horas hace

Esto requiere una investigacion profunda para saber el motivo de ese apagon a nivel general en todo el pais y no dar declaraciones apresurada como la de Leonel Fernandez de la FP sin sabar nada de lo susedido con esta desgracia que ha perjudicado a la gran mayoria de los dominicanos

elke
elke
8 horas hace
Responder a  RafaelSosa

CUAL INVESTIGACION ESO FUE PARA APAGAR LOS RADARES DE LOS AEROPUERTOS PARA TRAER LADROGA DE NAVIDAD 18 AVIONES CARGADO DE GROGA ATERRIZARON ENSANTIAGO, PUNTA CANA Y EN SANTO DOMINGO, LLEGO LA NAVIDAD.

Raúl H.
Raúl H.
10 horas hace

Ahorrense poner las imágenes del PRM o partidos aliados en las boletas electorales que me entregarán para ejercer el voto en el 2028.

Votar por Luis Abinader o cualquier candidato del PRM, es votar para terminar de eliminar el pais dominicano.

Yo voto hasta por el «Bobby de Nylon», menos por el PRM en las elecciones del 2028.

No encuentro tiempo de arrepentirme de haber votados por estos corruptos en el 2020, «craso error».

JOSE A RAM
JOSE A RAM
10 horas hace

Y eso que RD, no se parece, en la nada la República de Cuba, sin embargo, se va la energía eléctrica con todo el avance y desarrollo económico que hay en RD (¿?), donde el crecimiento económico y la presencia del turismo supera a muchos países de América del Sur, Centroamérica y demás mas países del Caribe.

iC🥥ño
iC🥥ño
10 horas hace

!!!CUBA VEN A AVER!!!!LOS QUE VIVEN TIRANDOLE A CUBA Y TAN PEORES PUES PAGAN CARISIMO Y EN CUBA LA LUZ ES GRATIS….m a a a ma H U E B OS

JOSE A RAM
JOSE A RAM
11 horas hace

Suerte que no se hará la reunión de la X Cumbre de las Américas, para el próximo 5 y 6 de diciembre del presenta año 2025 y que, en la dicha reunión iba estar la posible presencia del presidente estadounidense (No excúsenme NORTEAMERICANO), míster Donald John Trump.

JOSE A RAM
JOSE A RAM
11 horas hace
Responder a  JOSE A RAM

Ustedes, se imaginan que se diera la reunión, para las fechas indicadas, en Punta Cana y que se produzca un apagón general como, el que ha sucedido hoy.

JOSE A RAM
JOSE A RAM
11 horas hace
Responder a  JOSE A RAM

¿Qué dirían los defensores y ultra derechistas de la X Cumbre?

JOSE A RAM
JOSE A RAM
11 horas hace
Responder a  JOSE A RAM

Nada que fue un apagón energético dirigido por los enemigos de la patria y que andaban o querían boicotear la famoso X Cumbre.

JOSE A RAM
JOSE A RAM
11 horas hace
Responder a  JOSE A RAM

La Suerte que NO se hará por todas las metidas de patas de EE.UU, con la presencia de drones, aviones espías, submarinos nucleares, portaaviones y un gran contingente de marines estadounidenses, en las aguas del Caribe sur y apostados, en varios barcos frente a la costa de Venezuela, esperando la señal de invadir, el territorio de Venezuela.

JOSE A RAM
JOSE A RAM
11 horas hace
Responder a  JOSE A RAM

Por eso, más que, el gobierno dominicano declinó hacer la cacareada X Cumbre de las Américas, en el territorio dominicano, para no hacer sentir mal a sus amos del NORTE, y fue lo mejor, porque con un apagón energético como el de hoy, el país hubiera quedado muy mal parado y esa noticia hubiera recorrido por el mundo, en detrimento hasta del mismo turismo.

Pedro
Pedro
10 horas hace
Responder a  JOSE A RAM

En punta cana es otra corporación de luz

JOSE A RAM
JOSE A RAM
10 horas hace
Responder a  Pedro

Es un decir, en caso que en Punta Cana, no tuviera su propia planta.

JOSE A RAM
JOSE A RAM
10 horas hace
Responder a  JOSE A RAM

Noel
Noel
11 horas hace

Pero y cual es la queja? Aguanten

El negro
El negro
12 horas hace

Un saludo afectuoso para el ñeco

Alex Bryan
Alex Bryan
13 horas hace

EL NARCO ESTADO DE ABINADER NO SIRVE, DEBERIAMOS DE PEDIRLE LA RENUNCIA A ESE HDP !!!

tony
tony
13 horas hace

abinader logro el apagon total:una primera

henry
henry
13 horas hace

con el major respecto posible y sin animo de ofender a nadie,como se puede catalogar un pais. en donde el sistema energico. el transporte. la salud y la educacion estan al borde del desastre .sencillamente como un estado fallido,

Opi
Opi
10 horas hace
Responder a  henry

BABOSO

Carlos
Carlos
13 horas hace

SI LEONEL NO HUBIERA REGALADO LA COMPAÑÍA NACIONAL DE ELECTRICIDAD LAS COSAS FUERAN DIFERENTES EL CHARLATAN DE LEONEL AUN ASI ASPIRA A TERMUNAR DE REGALAR EL PAIS, QUE SE VALLA PARA HAITI DONDE LE REGALO UNA UNIVERSIDAD CON EL DINERO DEL PUEBLO DOMINICANO.

Hitler
Hitler
12 horas hace
Responder a  Carlos

Deja tu cuento va con so ,los gobiernos del PLD dejaron el país con Luis 24 horas.

Hitler
Hitler
12 horas hace
Responder a  Hitler

Va vo so

Caramba!
Caramba!
9 horas hace
Responder a  Hitler

No, no fueron los gobiernos del PLD, fue en los últimos meses de Danilo, y Solo porque el covid lo ayudó, con todo cerrado por el virus, si se hubiera ido la luz Danilo hubiera merecido ser derrocado, si ni siquiera así hubiera podido alumbrar al pueblo.

Juan P Dua
Juan P Dua
11 horas hace
Responder a  Carlos

Leonel tiene 13 años que no es presidente y en ninguno de sus niños ni en los de Danilo hubo un aoagon general. Esto está en las manos de Abinaderch.

Juan P Dua
Juan P Dua
11 horas hace
Responder a  Juan P Dua

*»Años», no «niños»

Opi
Opi
10 horas hace
Responder a  Juan P Dua

Luis
Luis
13 horas hace

Cuántos ineficientes juntos,sólo sirven para traficar drogas.

Juan Bosch
Juan Bosch
13 horas hace

Ustedes recuerdan cuando se regaló toda la cdee cuando el loco de Villa Juana que fue dizque para capitalizar la generación de electricidad, eso mismo son que están haciendo eso por falta de pago

Juan P Dua
Juan P Dua
11 horas hace
Responder a  Juan Bosch

Al loco de Villa Juana nunca tubo un para general, ni en los años de Danilo tampoco. Esto es un fracaso de Abinaderch y el PRM.

Opi
Opi
10 horas hace
Responder a  Juan P Dua

SATANAS
SATANAS
14 horas hace

QUIEN RECUERDA AQUEL APAGÓN QUE DURÓ 10 DÍAS CORRIDOS CUANDO EL LOCO HIPOLITO?

CORRECTOR
CORRECTOR
14 horas hace
Responder a  SATANAS

Falso. Yo trabajaba en CDE. Eso nunca ha sucedido.

Hitler
Hitler
11 horas hace
Responder a  SATANAS

Esas gentes en el poder no sirven,19 días sin luz cuando Hipo burro.

REALISTA
REALISTA
14 horas hace

Bueno, que decreten el día de mañana feriado…para no ir con la ropa arrugada al trabajo.

Taíno soy
Taíno soy
14 horas hace

El PRD-PRM-NARPPH, tenía que ser!!!!!

Opi
Opi
10 horas hace
Responder a  Taíno soy

SU CIO VIEJO

Taíno soy
Taíno soy
14 horas hace

Sólo en las manos del PRD ocurre eso….

VTCR
VTCR
15 horas hace

PRESIDENTE Abinader por favor renuncie y haganos el favor de buscar alguien capaz. Usted no sabe lo que está haciendo.

Iris
Iris
11 horas hace
Responder a  VTCR

Que se vaya!!

Opi
Opi
10 horas hace
Responder a  VTCR

Marra Ph.D
Marra Ph.D
15 horas hace

ESTE ES EL NARCO-CAMBIO QUE TE PROPONGO. Y ahora es que falta. #FuckPR****

Hector
Hector
15 horas hace

Pero como es esos que la energías eléctrica de Republica Dominicana depende solo de ahí, si esa distribuidora explota entonces se judío el país entero

cibadeño
cibadeño
15 horas hace

La maldición de la maldición…Esta **** plaga del PRM han hundido la República Dominicana. Cuantas desgracias nos han provocado estos malditos dominicanos…Son lo peor de lo peor…Ni siquiera han respetado que tenemos una visita de la gobernadora del estado de Nueva York…Luis Abinader pasará a la historia como lo más trágico que nos ha gobernado. No hay parangón…Diablo que azar de gobierno !!!

LALAI
LALAI
15 horas hace
Responder a  cibadeño

NO, NO, NO, NO LE ECHES LA CULPA AL GOBIERNO AHORA, NO QUIERAN AHORA HACERSE LOS SUECOS, EL PRM ESTA HACIENDO LO QUE SIEMPRE HA HECHO, POR TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION SE LES INFORMO AL PUEBLO QUE NO SABEN GOBERNAR Y QUE DENTRO DE SUS FILAS HABIAN 37 NARCOS Y UNO POR UNO SE LOS FUERON MENCIONANDO, QUE SE LES INFORMO QUE EL PRESIDENTE ERA UN EMPRESARIO Y QUE SU GOBIERNO SE DEBIA A LOS EMPRESARIOS Y SU COMPROMISO ERA CON LOS EMPRESARIOS, SE LES INFORMO QUE NO HAY UN SOLO GOBIERNO QUE SIRVA DEL PRD (HOY PRM) Y… Leer mas »

LALAI
LALAI
15 horas hace

COMO ME ALEGRA OHH SEÑOR QUE ESCUCHAS LAS PLEGARIAS, NO TENIA IDEA DE QUE TU RESPUESTA IBA A LLEGAR TAN RAPIDO A TAN SOLO 5 AÑOS DE ESTE GOBIERNO QUE EL PUEBLO ELIGIO CON TODA SU SOBERANIA, AHORA TE PIDO SEÑOR QUE ESTE GOBIERNO SE QUEDE HASTA EL 2050 EN ESE AÑO ESTARAN LLEGANDO EN ESTAMPIDA HACIA SU PRESENCIA TODOS ESTAS CRIATURAS QUE HICISTE CON UNA GRAN DEFICIENCIA DE MATERIA GRIS, ASI TE ACOMPAÑARAN ALLA EN EL PARAISO LA ULTIMA RAZA DE

LALAI
LALAI
15 horas hace
Responder a  LALAI

AUSTRALOPHITECUS QUE SIGUEN VIVIENDO EN ESTA ISLA, UNA RAZA QUE NO NOS SALVA NI UN MILAGRO DE TU PARTE, POR LO TANTO CREO QUE YA QUE VOTARON POR SU CAMBIO, ENTONCES QUE POR SU VOTO Y SUS 500 PESOS MUERE EL INFIERNO LES SEPA A GLORIA A LA ESPECIE MAS ABYECTA DE LA HUMANIDAD

WILLY
WILLY
15 horas hace

Robar es lo único que saben

THUNDER
THUNDER
15 horas hace

Gobiernito de ineptos

Raúl H.
Raúl H.
15 horas hace

Los apagones, préstamos, se han «tragado» ese pais, entre otras cosas.

Se añade, los muchachos que son invitados a pasar vacaciones en USA.

La Provincia Independencia, «sucumbe» ante este gobierno.

Cero agua, y los apagones se la tragan.

Duverge con dos legisladores, Jimani con uno y el Gobernador Provincial, el resto de los cuatro municipios 0.

Duverge con 59 años corridos con la senaduria.

Injusto.

Dr. Raúl Hernández P.

La verdad
La verdad
15 horas hace

Con la patria de Duarte, Sanchez, Mella y Luperon .vamos pala calle y tumbamos a ese enemigo dl poder , Dios lo va a entregar por ser mentiroso e hijo del diablo como dijo Jesús en juan 8:34 que todos los mentirosos son hijo de su padre el diablo, Dios entrega a abinader como entregó a boller en el 1844, vamos pala calle y tumbamos ese opresor blanco y que es peor que el opresor prieto qué Dios saco en 1844, activense los Buenos Dominicanos .

Campesino
Campesino
15 horas hace

Yo prequnto,, cualquier comentarista,, CANCELARIAN LOS VERDADEROS TECNICOS..

La verdad
La verdad
15 horas hace

Decirles al país la verdad, que el Apagón General en toda la República Dominicana, es el cubrimiento de un plan de entreguemo que hizo el asesino de la dominicanidad el terrorista extranjero afiliado a la hezvola del Líbano qué miserablemente los Dominicanos le entregamos el control del gobierno, mejor llamado Luis Abinader corona, ese apagón ya aconteció en varios países paganos y vendidos al diablo, que es lo que ese enemigo de la vida has hec

CONEP
CONEP
15 horas hace

EL LIBANES Y SU PLAN DE PERMITIR FALLAR EL SISTEMA ELECTRICO, PARA DESPUES ENTRWGARSELO A SUS SOCIOS EMPRESARIOS.

La verdad
La verdad
15 horas hace

Si abinader fuera menos embustero, pudiéramos saber que espera a este país. Pero es in presisente tan simulador y embustero que esta diciendo que las plantas fallaron , sabiendo el que tal como le vendió su alma al diablo desde sus ancestros, el quiere vender este país al diablo por medio de los acuerdos que has hecho con la agenda globalista 20-30. Este blak Out o APAGON GENERAL el mentiroso y simulador abinader y su gobierno del PR****, deben

tony
tony
16 horas hace

llegaron los apagones de navidad.disfrutenlos

Cesar
Cesar
16 horas hace

Cuanta ineficiencia Dios mio…. Yo no se como hay gente que defiende un gobierno asi….

T. Marra
T. Marra
16 horas hace
Responder a  Cesar

Una gente como tu, que cenaron en tu casa una ollla de rulos con chocolate de agua, no puede entender el termino….

Prandy
Prandy
16 horas hace

El cambio en reversa PRD/PRM.

Estiven
Estiven
16 horas hace

Parece un sabotaje

elaturdido
elaturdido
15 horas hace
Responder a  Estiven

del pld…

garcije
garcije
16 horas hace

Lod Black outs son originados por salidas bruscas de plantas que ocasionan que las demas plantas salgan en cadena.

Raudelis
Raudelis
16 horas hace

¿Anunciando apagones? !que raro!

ollines
ollines
16 horas hace

pueden explicar que es un “blackout”

💩NIGM💩
💩NIGM💩
15 horas hace
Responder a  ollines

ES UN NEGRO SOPLANDOTE LAS OREJAS.

Hipólito P
Hipólito P
16 horas hace

Sí, acaso no recuerdan que el bárbaro de Marrancini, fue el mismo que quiso justificar el regalo de las empresas eléctricas y lo han premiado para que nos haga la misma cosa,Ojos bien abiertos con el tema.

Ph.D Marra
Ph.D Marra
16 horas hace

HONOR A QUIEN HONOR MERECE. EL LEGADO DE NUESTRO GRAN LIDER DANILO MEDINA DEBE SER INMORTALIZADO, SU EJEMPLO DE HONORABILIDAD, SOLIDARIDAD, TRABAJO, DIGNIDAD, Y AMOR DEBEN SER POR SIEMPRE GUIAS PARA TODO EL PUEBLO DOMINICANO. EL PUEBLO CLAMA A GRITOS POR SU GRAN LIDER Y EL PLD. #FuckPRMierrda

Ph.D Marra
Ph.D Marra
16 horas hace

Nardo Degeneracion PRMierdista. Ya casi estamos igual que en el 2000-2004. #FuckPRMierrda

Grano Duro
Grano Duro
16 horas hace

Cuáles de los siguientes problemas ha podido enfrentar con éxito el gobierno de El Cambio:

—Corrupción
—Inseguridad Ciudadana
— Inflación
— Desempleo
— Migración
— Apagones
— Tránsito Vehicular
—Narcotráfico
— Impunidad
—Servicios de Salud
— Seguridad Social
—Clientelismo Político
—Nigunos de los Anteriores

LALAI
LALAI
15 horas hace
Responder a  Grano Duro

GRA-NO, PERO TU TIENES QUE SER GRA-NO REALMENTE, COMO VAN A COMBATIR Y ENFRENTAR EL NARCOTRAFICO SI ELLOS TODOS SON PARTE DEL NARCO QUE EJERCE EN EL PAIS, SON COMPLICES POR ACCION U OMISION, O POR QUE TU CREES QUE SIENDO DECLARADOS CULPABLES DE NARCO EN ESTADOS UNIDOS, DURAN SIGLOS PARA DESTITUIRLOS Y SIGUEN COBRANDO COMO EL CASO DEL DIPUTADO O SI LOS VAN A EXTRADITAR EL MINISTERIO NO ACTUA EN CONSECUENCIA DEL DELITO SI NO QUE LE PERMITE COGER UN VUELO VIP EN LA AEROLINEA, SIN CUSTODIA, SIN GUARDIAS, SI CHALECOS, SI ESPOSAS NI GRILLETES, COMO SI EL GOBIERNO… Leer mas »

iC🥥ño
iC🥥ño
16 horas hace

saul marikon no te da verguenza publicar esa noticia tu que vives desgarrandote el recto cirticando cuando cuba con todo los embargos y zancadillas se va la luz…y tu paisito que supuestamente es lo mejor del caribe con todo y su narcoavado estan peor!!cipayo galloloco.

iC🥥ño
iC🥥ño
16 horas hace

!!!CUBA VEN A AVER!!!!LOS QUE VIVEN TIRANDOLE A CUBA Y TAN PEORES PUES PAGAN CARISIMO Y EN CUBA LA LUZ ES GRATIS….****H U E B OS

Grano Duro
Grano Duro
16 horas hace

Los Capos del PRM , El Tullío de la ETED y los generadores eléctricos coludieron para apagar el país.

Eduardo Gu
Eduardo Gu
16 horas hace

Definitivamente hay que estar vivo para uno leer cosas.

Ahora un apagón es un blackout.

3
Juan P Dua
Juan P Dua
10 horas hace
Responder a  Eduardo Gu

Siempre lo ha sido. Pero en otro idioma.

Moreno
Moreno
16 horas hace

LA OPOSICIÓN POR LA BUENAS NO? PUES POR LA MALA

El profe
El profe
17 horas hace

Ahora viene ese recibo mas alto por los gastos por conectó de reparación

Caramba!
Caramba!
17 horas hace

NO HAY EXCUSAS! Esos ingenieros son ineptos e irresponsables. El presidente debe de declarar ese departamento en estado de emergencia continua, por el peligro que representa para la seguridad nacional. Además, debe llamar a consulta a todos los responsables de esas líneas, para que den una explicación y entiendan que si no le buscan una solución definitiva, van para afuera. Hasta que el gobierno no actúe con rigidez, continuara ese deterioro.

DR.TBK
DR.TBK
17 horas hace

Los apagones del cambio…

T. Marra
T. Marra
15 horas hace
Responder a  DR.TBK

Sigan votando blanco…..

Juan P Dua
Juan P Dua
10 horas hace
Responder a  T. Marra

Estos son azules

Sergio Gon
Sergio Gon
17 horas hace

Creo que a este Gobierno le estan haciendo todo tipo de sabotajes y me alegro que asi sea por tener gentes en su Gobierno sin meritos ni conocimientos de las que cosas que tienen y deben hacer ademas de rivales politicos.

Grano Duro
Grano Duro
16 horas hace
Responder a  Sergio Gon

El sabotaje es la incapacidad para responder a la demanda y resolver los problemas de gestión.

Edison Cru
Edison Cru
17 horas hace

Salada o salida?

