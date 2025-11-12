El largo apagón afectó todas las actividades en Rep. Dominicana

Santo Domingo.- Las actividades industriales, comerciales y domésticas así como el tránsito en toda la República Dominicana han resultado afectadas por un apagón general que se ha producido debido, según se ha dicho, a una avería en el sistema de transmisión la cual ha durado más de cuatro horas ininterrumpidas.

La Empresa de Transmisión de Electricidad (ETED) informó que el percance se originó en la zona de San Pedro de Macorís y provocó un «black out» a nivel nacional.

“Las salidas de las unidades de generación de la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM) y la Central Eléctrica Quisqueya de esa demarcación, originó el disparo en cascada de EDAC, AES Andrés y a las demás plantas de transmisión y generación de electricidad”, explicó.

ETED aseguró que ha desplegado un amplio equipo técnico que trabaja en la corrección del problema , con miras a restablecer el suministro en el menor tiempo posible.

La empresa presentó “sentidas excusas” a la población por las molestias causadas y solicita comprensión por esta situación fortuita que presenta el suministro de electricidad.

