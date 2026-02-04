Rusia sigue avanzando; toma otras dos localidades Ucrania
MOSCU.- El Gobierno de Rusia anunció este miércoles nuevos avances en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, con la toma por parte de sus tropas de dos localidades en las provincias de Donetsk y Zaporiyia.
El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado que sus fuerzas han logrado capturar Stepanovka, en Donetsk, y Staroukrainka, en Zaporiyia, a raíz de acciones «decisivas» y «activas» en sendas partes del país, sin que las autoridades ucranianas se hayan pronunciado por ahora al respecto.
Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.
Es duro para los cuponeros, tener que pasar de un día al otro de: «Putin pierde la guerra de Ucrania, dijo que conquistaria Kiev en 3 días» a «Con sus alocadas políticas zigzagueantes Trump oso ha le ha ido entregando a Putin lo que Biden le negaba, Ucrania. Este presidente encuentra más razones (banales) para atacar y desmoralizar a los ucranianos que obligaciones morales para condenar al invasor ruso».
Dejen esos llantos arrastrados. Es necesario poner en punto a los nazis, con mira a las negociaciones que hoy se llevan a cabo.
Una pregunta: Cuando la OTAN, Estados Unidos, Ucrania y Europa se rindan, ustedes también lo harán, seguirán en modo negativo, o simplemte dejarán de hablar del asunto; como suelen hacerlo?
No se como Saúl se presta para publicar esta propaganda engañosa…El ejército rojo de stalin, llegó de Moscú a Berlín en solo dos años, atravesando toda Eurasia, por el contrario, la pandilla terrorista de putin, en 4 años, solo ha avanzado 48 kilómetros por todo, y publican cada barrio invadido como si fuera gran cosa. La derrota de putin es clara, y ahora con el corte petrolero de la India, es el tiro de gracia, la rendición rusa es inminente
Con sus alocadas políticas zigzagueantes Trump oso ha le ha ido entregando a Putin lo que Biden le negaba, Ucrania. Este presidente encuentra más razones (banales) para atacar y desmoralizar a los ucranianos que obligaciones morales para condenar al invasor ruso.
A tal punto que ha culpado ha Ucrania por la guerra y ahora extirsiona a Ucrania para que entregue territorios para calmar al monstruo de Putin y pintarse como pacificador a costa de Ucrania. La historia los condenará a Putin y a su fanático Trum posó
