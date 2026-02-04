Rusia sigue avanzando; toma otras dos localidades Ucrania

MOSCU.- El Gobierno de Rusia anunció este miércoles nuevos avances en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, con la toma por parte de sus tropas de dos localidades en las provincias de Donetsk y Zaporiyia.

El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado que sus fuerzas han logrado capturar Stepanovka, en Donetsk, y Staroukrainka, en Zaporiyia, a raíz de acciones «decisivas» y «activas» en sendas partes del país, sin que las autoridades ucranianas se hayan pronunciado por ahora al respecto.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.