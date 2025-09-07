Rusia bombardea sede Gobierno Ucrania; hay muertos y heridos

Sede del Gobierno de Ucania, después del ataque

KIEV, 7 Sep. – Al menos dos ucranianos murieron y 17 resultaron heridos este domingo después de que el Ejército de Rusia bombardeara esta capital, provocando un incendio en la sede del Gobierno.

«En el distrito de Svyatoshyn (Kiev), según información preliminar, murieron dos personas: una mujer joven y un niño menor de un año», informó el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

El jefe de la Administración Militar de la localidad, Timur Tkachenko, confirmó el incendio en la sede gubernamental situada en el distrito Pechersk, en el centro de la ciudad. Efectivos de bomberos trabajaban para sofocar el fuego.

“Esta noche, Rusia llevó a cabo otro ataque masivo contra Ucrania. Sí, por primera vez, el edificio gubernamental, el tejado y los pisos superiores resultaron dañados debido a un ataque enemigo», ha sostenido la primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, en un mensaje emitido en Telegram.

Estas declaraciones han ido acompañadas de varias fotografías en las que se observan llamas y humo saliendo de múltiples estancias situadas en las partes más altas del edificio.

DICE EL MUNDO DEBE RESPONDER

«El mundo debe responder a esta destrucción no solo con palabras, sino con hechos. Necesitamos reforzar la presión de las sanciones, principalmente contra el petróleo y el gas rusos. Necesitamos nuevas restricciones que afecten a la maquinaria militar del Kremlin», ha aseverado la política ucraniana.

A últimas horas del sábado, Klitschko advirtió a la población que se mantuviera a salvo ante la amenaza de bombardeos. «Activada otra vez la defensa antiaérea de la capital. ¡Permanezcan en los refugios!», sostuvo.

Esta nueva ofensiva contra la ciudad de Kiev llega después de que al menos 15 personas resultaran heridas por ataques de drones rusos en Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, a última hora de este sábado.

sp-am

(Con información de Europa Press)