Rusia anuncia la toma de otras tres localidades de Ucrania

MOSCU.- Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes la toma de otras tres localidades en sendas provincias de Ucrania en el marco de su invasión, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones desde Moscú.

El Ministerio de Defensa ha señalado en Telegram que las fuerzas rusas han logrado «liberar» durante el último día la localidad de Dvurechasnkoye, en Járkov; Platonovka, en Donetsk; y Gai, en Dnipropetrovsk, sin pronunciarse sobre bajas entre sus tropas a causa de los combates.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.

