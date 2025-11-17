Rusia anuncia la toma de otras tres localidades de Ucrania
MOSCU.- Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes la toma de otras tres localidades en sendas provincias de Ucrania en el marco de su invasión, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones desde Moscú.
El Ministerio de Defensa ha señalado en Telegram que las fuerzas rusas han logrado «liberar» durante el último día la localidad de Dvurechasnkoye, en Járkov; Platonovka, en Donetsk; y Gai, en Dnipropetrovsk, sin pronunciarse sobre bajas entre sus tropas a causa de los combates.
Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.
Pues, COMÉTELA RIPIA , …RIPIA CASI A, BORDE DEL EXTERMINIO , COSAQUETENDRAN QUE PAGAR , TANTO ECONÓMICAMENTE, COMO FRENTE A LAS CORTES INTERNACIONALES .
Rusia seguira expulsadon de los territorios de la federacion a los ocupantes pro nazis de kiev. Es inevitable y solo cuestion de TIEMPO. Luego establecera una zona de seguridad alrededor de sus fronteras y forzara a occidente a negociar LA PAZ bajo los terminos RUSOS
Cuando se reúnan 🇺🇸TRUMP , 🇺🇦ZELENSKI y 🇷🇺Putin , en la península de KRIMEA , y tomen 🚉ELTREN DE LA PAZ 🚇, pues en su recorrido por todas las zonas en conflicto , tendrán que ir acompañados de ingenieros , arquitectos , contables, abogados y banqueros , PARA QUE A LA VEZ , QUE LOS TRES LIDERES VAYAN NEGOCIANDO SOBRE ESA PAZ , QUE DICES, PUES TAMBIÉN VAN OBSERVANDO Y CALCULANDO LAS PÉRDIDAS ,DE TODO TIPO, , PARA OBLIGAR A RUSIA A ASUMIR LA RECONSTRUCCIÓN DE TODO EL DOMBAS , CON EL DINERO QUE TIENE RETENIDO EN LA 🇪🇺UE Y… Leer mas »
“🟥| Dijo Trump: «Tenemos suficientes armas nucleares para destruir el mundo 150 veces»
[y digo yo: pero resulta que solo tenemos un solo mundo y al destruirlo se destruyen todos los que viven allí, incluyendo Trump. ¿Qué opinas?] “
BUENO CHOQUI PUTIN ASESINO DE GUERRA. TODOS LOS DIAS LA MUERTE ESTAS A TU ALREDEDOR. EL QUE SIEMBRA VIOLENCIA ESO MISMO COSECHARA. ESO ESPERAMOS QUE NO SEA MUY TARDE EN TU CAMINO….. EL NAVEGANTE
…………………..Ucra ya solo unete no te queda otra para que morir por nada al final Rusia gana.
no es UNETE, es RINDETE
………………exacto gracias hermano.