Robinson Canó piensa en la Serie del Caribe y el Clásico Mundial

Robinson Canó

SANTO DOMINGO.- A los 42 años, Robinson Canó vive y respira béisbol.

El pelotero dominicano fue claro y expresó a ESPN que no le pasa por la mente el retiro. Se siente en una buena forma física y tiene la motivación necesaria para pelear por varios objetivos, ya que la Serie del Caribe de este 2025 y el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 están en su mente.

“Hasta ahora sí. Vamos a ver qué pasa. Me gustaría develar que fuera con las Estrellas. Me gustaría ganar e ir con las Estrellas”, confesó Canó sobre el deseo de disputar la Serie del Caribe 2025 que se llevará a cabo en México, aunque primero tiene que ganar la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) con las Estrellas Orientales.

Además, Canó fue cuestionado particularmente sobre si piensa en el retiro mientras tiene en mente el Clásico Mundial de Béisbol en 2026. En exclusiva a ESPN, recalcó que no se imagina sin estar en el diamante y que, si permanece sano, lo hará.

“En realidad no, me siento bien. Mientras me sienta bien y tenga el deseo de jugar, lo voy a hacer. Con Dios delante, así será”, sostuvo Canó desde Ciudad de México mientras acompañó a la familia Harp Helú al listado de los Diablos Rojos del México en la Bolsa Mexicana de Valores.

Muestra su apoyo a Juan Soto y la firma con Mets

De dominicano a dominicano, Canó fue claro sobre la oportunidad que tomó Juan Soto al firmar con los New York Mets. Con 26 años, Soto se convirtió en el beisbolista con el contrato más lucrativo en la historia de las Grandes Ligas al estar vinculados por 15 años y 765 millones de dólares.

Señaló que si la organización de los Mets le pagó esa cantidad es porque claramente les interesa y cualquier profesional debe ir al lugar en el que se siente valorado.

“Me siento bien en realidad porque es algo que les abre mucho las puertas a los jugadores. (Shohei) Ohtani con 700 (mdd) y él (Soto) con 750 (mdd) se le va abriendo las puertas a más jugadores. Hasta Vladi (Vladimir Guerrero Jr.) lo dijo, ‘me ayuda a mí’ y es una realidad. Es donde tú quieres estar”, dijo.

“Él decidió los Mets y que le vaya bien, lo apoyo. Quería tener un contrato grande y Mets fue el único equipo que le mostró ese gran deseo. Yo siempre he dicho que tú tienes que estar donde de verdad te quieren”, sostuvo el dominicano sobre el contrato de Soto.

Además, recalcó que un contrato de este tipo pone al béisbol dominicano en un lugar privilegiado y demuestra que el país isleño tiene mucho por demostrar en la gran carpa.

“Yo diría que sí (es una declaración) porque cuando firmas un contrato así dicen el jugador dominicano y dicen tu nombre. Siempre mencionan el país y para nosotros representar al país es un orgullo para nosotros”, manifestó.

of-am