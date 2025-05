Francisco Javier García, el calumniado (OPINION)

1 -Sin lugar a dudas, pertenezco a esos hombres que, como Juan Bosch, le revientan las injusticias. Por ello, ese político y escritor, orgullo de los dominicanos, escribió su libro: “Judas Iscariotes, el calumniado», al sentir como un deber suyo defender a Judas de las infamias que habían caído sobre su nombre y persona. Por iguales motivos, hoy me veo impelido a escribir este artículo que he titulado: “Francisco Javier García, el calumniado”. Y lo hago, también para sumarme a esa corriente de dominicanos que se ha unido para hacerle frente a las infamias de ciertos dizque periodistas que en vez de comunicadores debiéramos llamarles “destripadores” de la honra ajena.

2 – ¿Cómo podemos evidenciar este destripamiento? Al pie del artículo titulado «Francisco Javier García ve que el gobierno del PRM ha sido una estafa para la República», se pueden leer varios comentarios de individuos desaprensivos que incurren en calumniar a este noble discípulo de Juan Bosch.

3- Opinan sus críticos que Francisco Javier residía en el ocho y medio de la prolongación Avenida Independencia de la ciudad capital en una vivienda muy humilde. En ese tiempo —dicen— que Francisco tenía tan pocos recursos que organizaba un bingo cada sábado y domingo para recaudar fondos y que se desplazaba en un carrito destartalado. Incluso, alegan que su ropa era raída, lo cual contrasta con su fortuna declarada en más de 45 millones de pesos, que, según sus enemigos, no puede justificar.

4- A primera vista, esos rumores parecerían ciertos. Sin embargo, con mala fe vienen ocultando que Francisco vivía en esas condiciones para darse cuenta por sí mismo de cómo vivían los pobres. Esta situación era ajena a su existencia, ya que en su natal Salcedo, una tierra pródiga para la agricultura, no existían ni existen los pobres de solemnidad. Esa vivencia suya obedecía a que él pensaba que, cuando llegara al poder, tal como sucedió, iba a dedicarse a servir a los dominicanos más pobres de su nación. A él no le cabía aquella promesa de Bosch al país, de que ningún peledeísta, cuando llegara al poder, se haría rico con los fondos del Estado, porque, como dije, ya Francisco era millonario y alguien con tendencia a la filantropía.

5- De lo expuesto se deriva que Francisco Javier estaba en la política tan solo para servir a su país y a los más necesitados. Incluso, en aras de esta meta, él estaba dispuesto a renunciar a su fortuna, tal como una vez lo hicieron Buda, León Tolstoi y Simón Bolívar, como también otros guías espirituales de sus respectivos pueblos. Bueno…, también estos votos de pobreza y honradez los hizo el expresidente Leonel Fernández, quien renunció a las riquezas que pudo haber acumulado en tres periodos de gobierno, pero que mejor optó por la honradez y la frugalidad imitando a su maestro Juan Bosch y a Joaquín Balaguer, su padrino político. Esta situación es tan así que el mismo Leonel ha declarado que vive con las contribuciones de sus amigos. Tanto Leonel como Danilo Medina y Francisco Javier pueden sustentar lo mismo que planteó Reinaldo Pared Pérez ante el fenómeno de la corrupción que ha azotado nuestra patria: “Lo que pasa es que yo pasé por el lodazal, pero no me enlodé”.

6- Las malas lenguas atribuyen a Francisco Javier adquirir con fondos provenientes de la corrupción el edificio de once pisos ubicado en la Avenida 27 de Febrero, casi esquina Núñez de Cáceres. Ese edificio fue alquilado en 2010 al gobierno dominicano por la suma de un millón de dólares (actualmente unos 60 millones de pesos). En ese lugar funcionan las oficinas del Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Oficina Presidencial para la Tecnología de la Información y la Comunicación (Optic). Dicen esos deslenguados que el dinero para semejante edificio lo consiguió Francisco corruptamente en su gestión de ministro de Turismo y de ministro de Industria y Comercio. Olvidan estos envidiosos de la fortuna y de la buena suerte ajena, el dato, de que Francisco Javier proviene de una de las familias más acaudaladas y poderosas del Cibao, específicamente de Salcedo. Esa familia es dueña de fincas enormes de café y cacao y gestiona otros millonarios negocios. También los comunicadores destripadores omiten en su perversidad, que este dirigente peledeista, en un viaje que dio a Nueva York, se sacó 24 millones de dólares. ¡Es que el dinero va donde hay dinero!

7 – Muchos despotricaron contra este dirigente cuando gastó cerca de 100 millones de pesos para celebrar en el Palacio los 15 años de una hija suya. Recuerdo perfectamente la acidez de aquellas embestidas, pero omitieron que esos millones provenían de su fortuna familiar heredada, no de dinero de la corrupción, como se quiso hacer creer al pueblo. Los cinco millones en flores traídas de Constanza para ese festejo fueron un regalo de un adinerado empresario amigo suyo. No obstante, esas realidades fueron retorcidas para difamar y calumniar contra un hombre, que en este tiempo solo le veo parangón con Pepe Mujica y Juan Bosch, su mentor político. Por todo lo señalado, sus detractores más cultos, lo menos que dicen de él es que ha sido un “depredador voraz de los fondos públicos”; pero lo que la gente del pueblo expresa de él, lo hace con improperios impublicables.

8 – Este Francisco Javier, haciendo campaña proselitista en el seno del pueblo, afirma que ganará las elecciones del año 2028 y que ya se prepara para, junto a los diferentes sectores sociales, reactivar la economía, mejorar los servicios públicos y fomentar los empleos. Yo le creo, porque creo en los milagros. Si una vez fue posible convertir el agua en vino y multiplicar los panes y los peces, él también lo puede hacer, ya que este país está lleno de charamicos, con los cuales, como el hada madrina, puede tener una varita mágica para obrar sus milagros.

9 – Estamos viviendo tiempos de corrupción y de inmoralidad; aunque reflexionando, se puede colegir que la humanidad es la misma en todos los tiempos. Por algo salió Diógenes a plena luz del día con una lámpara a buscar un hombre honesto y no lo encontró. Y hasta dudo de la moralidad de Platón y Aristóteles. Este último apoyó la esclavitud, lo que es una inmoralidad, y ambos corrompían la juventud al usarlos como mancebos. Hasta los reyes David y Salomón fueron dos corruptos, dos promiscuos. Para obtemperar estas conductas, el mismo Cristo tuvo que inventar la frase: “El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”.

10- No quiero finalizar este artículo sin exponer un hecho de Francisco Javier García que habla de su patriotismo, nacionalismo e integridad. Cuando él fue ministro de Industria y Comercio, el Departamento de Estado le solicitó la carpeta de la política energética de ese ministerio con respecto a Venezuela. Él se negó rotundamente a hacer esa entrega, considerando que la República Dominicana era un Estado soberano, por lo que no tenía que darle cuenta a ningún otro Estado. Lo hizo argumentando que eso era un injerencismo que él no aceptaba. Lógicamente, fue cancelado. Para orgullo de los dominicanos, él declaró que esa cancelación había sido un galardón para él. Eso es un dominicano de verdad.

11- Por otro lado, Francisco Javier ha demostrado su internacionalismo solidario con los palestinos. En consecuencia, él ha denunciado que el conflicto de Israel con los palestinos es una carnicería de niños y un verdadero genocidio. Lo ha hecho sin ambages, con un discurso claro, directo y contundente. Él y la española Irene Montero llevan la voz cantante a nivel mundial en esta denuncia y repudio a la masacre que el sionismo está llevando a cabo, particularmente en la Franja de Gaza. Tras bastidores he oído que él está orquestando una protesta frente a la embajada de Israel contra este genocidio con quienes le apoyan en su aspiración presidencial. Me han dicho que para tal protesta ya tiene hechos cientos de cartelones. “Uno de ellos dice: “Netanyahu es el nuevo Hitler, el anticristo”. Otro de estos cartelones dice: “Bombardear niños no es defensa propia, es barbarie”. Ese internacionalista, es Francisco Javier García.

12- En este escenario existencial, nuestro Francisco Javier aspira a presidente de la República. Desde la antigüedad se plantea que los pueblos, para una óptima gobernanza, deben elegir a sus mejores hombres, a los humanistas, a sus filósofos, a los más honestos, a los más preparados. Por lo expuesto, se infiere que Francisco Javier García está dentro de este grupo selecto de hombres bajados del olimpo para bien gobernar. A este hombre, su Salcedo natal debe darle el mismo lugar que le ha dado a las “Hermanas Mirabal”; y toda América, exaltarlo al pináculo glorioso al que han sido llevados hombres como Juan Pablo Duarte, Américo Lugo, Pedro Bonó, Juan Bosch y Pepe Mujica.

13- Es más, por sus méritos políticos, por su lucha épica contra Barrick Gold, contra la oligarquía criolla y contra los imperialismos actuales, por su ejemplaridad ciudadana coronada con mil sacrificios, acompañada de su honestidad prístina, a este Francisco Javier todos los dominicanos debiéramos considerarlo como un Manolo Tavares Justo e integrarlo a la dignidad de la Raza Inmortal que pertenece a los “Muchachos” que llegaron llenos de patriotismo por Maimón, Constanza y Estero Hondo y que ofrendaron su sangre para que tengamos libertad y una patria libre y soberana para todos.

14 – En esta glorificación de nuestros héroes y heroínas, aun voy más lejos; como honrar honra, a este Francisco Javier, conjuntamente con Danilo Medina, Leonel Fernández y Félix Bautista, el insigne senador por San Juan de la Maguana, debiéramos declararlos líderes históricos del pueblo dominicano; y cuando ellos mueran, llevar sus restos mortales al Altar de la Patria.

15 – En este humilde reconocimiento hacia nuestros inmortales, me atrevo a afirmar, que los miles que han entregado sus vidas en aras de la patria, tal como lo hicieron los independentistas, los restaurados, los héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, los héroes de las Manaclas, de Caracoles y del 24 de abril de 1965 (como los coroneles Rafael Tomás Fernández Domínguez, Francisco Alberto Caamaño Deñó, Juan María Lora Fernández), y gente como Orlando Martínez, Amaury German Aristy, Hamlet Hermann, Otto Morales, Guido Gil, Amin Abel, Henry Segarra, Lalane José y miles más que moran en el anonimato, lo hicieron entre otras cosas, para que nuestro país fuera gobernado por murallas morales como Francisco Javier García, Félix Bautista Leonel Fernández y Danilo Medina, o en su defecto, los de su estipe ideológica y moral.

16-De paso aprovecho la ocasión para sugerirle a Francisco Javier que escoja a Félix Bautista como su vicepresidente en las elecciones a celebrarse en mayo de 2028. También le recomiendo que apoye para «su Congreso» (diputados y senadores) a peledeístas que pasaron por el lodo, pero no se enlodaron. Algunos de ellos son: Jean Alain Rodríguez, Francisco Domínguez Brito, Donald Guerrero Ortiz, Emilio César Rivas Rodríguez, Claudio Silver Peña, Luis Miguel Picirillo McCabe, Domingo Enrique Martínez Reyes, Simón Lizardo Mezquita, Luis Baldemiro, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, José Ramón Peralta, Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo) y Radhaméz Camacho, entre otros incorruptibles. Y para diversificar “su Congreso”, puede contar con unos cuantos ejemplares similares a estos que militan en el PRM, por ejemplo, un Sergio (Gory) Moya.

17 – Finalmente, la cuestión es, que con este Francisco Javier de presidente y Félix Bautista de vice, nuestra República Dominicana estaría en las mejores manos. Con ellos dos en las más altas posiciones que presiden la gobernanza de la nación, romperíamos definitivamente con la maldición que nos ha condenado a ser dirigidos por ladrones cínicos, ineptos y mentirosos de la peor calaña. Con ambos en esas posiciones, terminaremos con la corrupción rampante, la impunidad y el caos generalizado que nos azota de manera constante y recurrente, tal como es el prontuario de nuestra historia republicana. Con estas dos personalidades en el poder de la república, cesará lo de jodernos y lo de hundirnos cada vez más en el precipicio del desamparo y la desesperanza a que nos han llevado los desfalcadores. ¡Con ellos dos, el futuro de la patria quedaría totalmente asegurado y el maleficio de la corrupción, totalmente conjurado! ¡Esto lo aseguro, porque así me lo ha revelado Jesús Sacramentado y la Virgen de la Altagracia!

El que tenga oídos, que oiga…

A mis lectores les dejo la palabra…

