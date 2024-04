Robert Kennedy Jr. y la guerra en Ucrania (2 de 3) – OPINION

Preliminar

Para escribir este artículo, me he valido de audios y textos de varios politólogos, de Wikipedia y de documentos de los tantos intelectuales que en este momento crucial para la humanidad están disertando en torno a la guerra en Ucrania y sobre el genocidio que Israel está ejecutando en la Franja de Gaza. Al final del artículo, he colgado los enlaces correspondientes a esas fuentes.

Opiniones de Robert F Kennedy sobre la política exterior de EE. UU.

En Wikipedia, de este tema podemos leer lo siguiente:

1 – Robert F Kennedy (abogado y economista), ha escrito extensamente sobre política exterior de los Estados Unidos. Sus puntos de vista sobre este tema se pueden ver en artículos de su autoría publicados en diferentes revistas y periódicos de peso mundial. Por ejemplo, en Atlantic Monthly de 1974 escribió un artículo titulado, «Pobre Chile»; con el cual discierne sobre el derrocamiento del presidente chileno Salvador Allende. Kennedy también escribió editoriales contra la ejecución del presidente pakistaní Zulfikar Ali Bhutto por el general Muhammad Zia-ul-Haq. En 1975, publicó un artículo en The Wall Street Journal, criticando el uso del asesinato como una herramienta de política exterior de su país. En 2005, escribió un artículo para el periódico “Los Ángeles Times”, denunciando como antiestadounidense, el uso de la tortura por parte del presidente Bush.

2 – En un artículo titulado «Por qué los árabes no nos quieren en Siria», publicado en “Político” en febrero de 2016, Kennedy se refirió a la «historia sangrienta que los intervencionistas modernos como George W. Bush, Ted Cruz y Marco Rubio echan de menos cuando recitan su tropo narcisista, diciendo que los nacionalistas del Medio Oriente “nos odian por nuestras libertades”, la realidad es que nos odian, por la forma en que traicionamos esas libertades y nuestros propios ideales dentro de sus fronteras». Kennedy infiere, que la guerra en Siria es por una disputa por oleoductos. Cita documentos de wiki-filtraciones alegando, que los planificadores militares y de inteligencia dirigidos por la CIA han fomentado un levantamiento sunita contra el presidente de Siria, Bashar al-Assad, después de su rechazo de un oleoducto propuesto en Catar-Turquía a través de Siria en 2009, mucho antes de la Primavera Árabe. En 2013, Kennedy escribió un artículo para Rolling Stone explorando la difícil lucha del presidente John F. Kennedy con su propio aparato militar y de inteligencia para evitar que Estados Unidos esté fuera de la guerra, y para que no se convirtiera en un Estado imperial.

Intereses económicos USA, instigan la guerra en Ucrania.

3 – Robert F Kennedy, al igual que un conglomerado enorme de intelectuales estadounidenses y europeos, ha sido desde un principio opuesto a la guerra en Ucrania. Su oposición la argumentó afirmando, que esa conflagración pudo evitarse con tan solo haber asumido el cumplimiento de los acuerdos de Minsk. Entonces no tendríamos el desastre ecológico, económico y social ni el peligro de una “Tercera Guerra Mundial” que hoy pende sobre nuestro planeta y su humanidad.

4 – Pocas personas saben lo que significa la guerra en Ucrania para las grandes empresas – considera Rober Jr. – No se trata solo de armas y contratos de construcciones. Las vastas tierras agrícolas de Ucrania que son de las más fértiles del mundo, están en juego, y a la cabeza de la fila están empresas estadounidenses como la Black Rock, que a la sombra, es la empresa bancaria más poderosa de este mundo.

Lo que pasa en Ucrania según Robert Kennedy Jr.

5 – La guerra en Ucrania nunca debió de haber ocurrido – plantea Kennedy- Esta es una guerra que los rusos intentaron resolver repetidamente en términos que eran muy beneficiosos para Ucrania, para todos nosotros, para los europeos y el mundo. Lo principal que querían los rusos, era que mantuviéramos a la OTAN fuera de Ucrania. Pero quienes estaban detrás de esta guerra no le interesaba la paz, sino la guerra, porque el fin era destruir a la “Confederación Rusa” usando a Ucrania, para poder apropiarse de las grandes reservas de petróleo y gas y de los demás inmensos recursos naturales que posee el suelo ruso en sus entrañas. En esta guerra, Ucrania pone su suelo y los muertos, nosotros ponemos el dinero y armas. No importa, al final recuperaremos lo invertido.

¿De qué modo recuperaremos lo invertido?

6 – Cada país nuevo que ingresa a formar parte de la OTAN es una ventaja para las empresas contratistas de fabricación de armas y pertrechos militares norteamericanos. Con esta guerra, tendrán un mercado cautivo, Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin, Black Rock, etc.

7 – Para esta guerra, en marzo de 2022 comprometimos 113 mil millones de dólares, con lo que mejor se hubiesen construido una casa para casi todas las personas sin hogar aquí en los Estados Unidos. Luego comprometimos otros 24 mil millones de dólares y ahora Biden pide 60 mil millones más. Pero los grandes gastos se producirán con la reconstrucción después que termine la guerra. Posteriormente tenemos que reconstruir lo que hemos destruido. La gran paradoja es, que estas inversiones sólo vendrán a llenar los bolsillos de los grandes emporios de construcción norteamericanos, cuyo costo será pagado por los empobrecidos ucranianos, tal como ha sucedido con las devastaciones que hemos ocasionado en Irak, Libia, Siria y otras ciudades.

8 – Respecto a estas políticas de guerra se le preguntó al senador norteamericano Mitch Mc Connell, si los EE.UU. podía darse el lujo de gastar 113 millones de dólares en Ucrania, y él contestó: en realidad, el dinero no va a Ucrania, sino a los fabricantes de armas de Estados Unidos. (Es un perfecto lavado de dinero). Igual criterio tiene Victoria Nuland, pero enfatiza la bondad de esa inversión diciendo, que además del dinero quedarse en EE.UU., también proporciona empleos de calidad para miles de norteamericanos, que al final son los que importan.

9 – De los beneficios de la guerra en Ucrania para los EE.UU., también los externa Antony Blinken͚: Del 100 % de la asistencia de seguridad a Ucrania, el 90 % se queda en los Estados Unidos para los gastos de la manufactura en las armas que se producen aquí. En ese mismo tenor se pronunció Lloyd Austin, secretario de Defensa de EE.UU.: El conflicto en Ucrania, es bueno para la industria y la economía de EE.UU. ya que la ayuda económica a Ucrania, amplió las instalaciones militares y creó puestos de trabajo los estadounidenses.

10 – Por otro lado, Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, habla de los beneficios de la guerra en Ucrania para los Estados Unidos: “Ucrania es un buen negocio para los Estados Unidos. La mayor parte del dinero que EE.UU. proporciona a Ucrania se invierte en los EE.UU. comprando pertrechos y armas que enviamos a Ucrania”.

11 – Por otro lado, Robert Kennedy Jr. ha expuesto: “Ucrania tiene las tierras más fértiles del mundo, pero de esas tierras ya el 30% han sido vendidas a occidente, de modo, que cuando la guerra concluya, Ucrania quedará destruida, mermada en su territorio significativamente y endeudada. Esas tres cosas son de beneficio para occidente, pues Ucrania, se verá obligada a pagar esa deuda de guerra con los intereses, las empresas norteamericanas de reconstrucción ganarán billones reconstruyéndola, y parte de su territorio será de empresas estadounidenses y europeas.

12 – De modo, que Ucrania, con esta deuda enorme, tendrá que vender todos sus activos para pagarla. Entonces, está Ucrania endeudada y destruida, y con su territorio y población mermados, jamás podrá ser un Estado libre, soberano e independiente. Dado estas condiciones, lo que quede de Ucrania, quedará bajo control político y económico de los Estados Unidos e Inglaterra.

13 – Todo esto ha sucedido, concomitantemente con un plan de manipulación de la opinión pública bien elaborado, saturando los medios de comunicación al servicio de los emporios imperialistas, con la mentira, de que esta guerra ha sido para que Ucrania sea libre, soberana e independiente, cuando al contrario, lo que ha sucedido es que Ucrania ha pasado a ser un Estado paria de occidente, en lo que los miles de sus muertos en esta guerra, han ofrendado sus vidas para desmembrar su país, endeudarlo y para que su territorio y soberanía pase a manos extranjeras, en beneficio de personas que no son cata ni garrapata suyos.

A modo de conclusión

A – Para sus conclusiones sobre este tema, tenga el lector en cuenta, que a los Kennedy no se les puede endilgar de que odian a su país ni de que son comunistas como si me catalogan mis críticos. Simple y llanamente, ellos al igual que otros destacados ciudadanos norteamericanos (Henry Kissinger, Noam Chomsky, coronel retirado Richard Black, Helga-Zepp-La Rouse, Jeffrey Sachs, Jack Matlock, John J. Mearsheimer, y miles de estadounidenses con esta impronta intelectual, más el 90% de catedráticos universitarios en economía, historia y geopolítica, y el 90 % del pueblo norteamericano, no aprueban la política exterior de las élites gobernantes ni están de acuerdo con la participación de EE.UU. en la guerra en Ucrania, tampoco esta gran masa de ciudadanos norteamericanos apoya el genocidio que Israel está llevando a cabo en la Franja de Gaza.

B – Estimo que los datos suministrados en estas cuartillas son suficientes para que el lector tenga conocimientos de causa y efectos del tema que nos ocupa, y que por consecuencia, de ahora en adelante pueda opinar sobre el militarismo estadounidense y europeo con cierta conciencia. Mis cuartillas no son las de un profeta del Corán o del Antiguo Testamento, ni las de un discípulo de Buda o Confucio, de pero sí las de un hombre que ama a su prójimo y que tiene una buena relación con Dios, con los revolucionarios del mundo y con los dioses del olimpo literario y filosófico. La paz del mundo, necesita de nosotros.

El que tenga oídos, que oiga…

