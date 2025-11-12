Revista Time desnuda a Corina

La autora es socióloga e historiadora. Reside en Santo Domingo

POR CHIQUI VICIOSO

Todos los sistemas espirituales advierten sobre la mayor enfermedad del ser humano: El ego. Un ego que nos conduce a todo tipo de atrocidades, desde la mentira vil, la calumnia, y la manipulación.

Si esa enfermedad se limitara a nuestros pequeños intereses, el literario por ejemplo, las consecuencias no serían preocupantes, pues basta y sobra con dejar que los textos hablen para que un argumento se caiga o sostenga, empero, cuando se trata de gobiernos y países las consecuencias son fatales.

Es lo que acontece con Venezuela. Una pequeña y atractiva mujer ha decidido que ella debe regir los destinos de su país Venezuela, y tiene más de 20 año inventando argumentos, que abarcan, según Times, desde “instalaciones atómicas iraníes”, “campos de entrenamiento de Hezbola en la Isla Margarita”, hasta la existencia de una banda de narcotraficantes dirigida por Maduro, que se llama “El Tren de Aragua”.

Según Times, todas estas acusaciones han sido negadas por los servicios de inteligencia norteamericanos, los cuales tienen muy presente los desastres de Irak, donde USA se dejó arrastrar por las acusaciones de Ahmed Chalabi y el Congreso Nacional Iraquí, acción que le costó a USA la muerte de 4,492 soldados y a Irak un millón de civiles; las acusaciones contra Gadafi, que dejaron ese país en ruinas, y Bahía de Cochinos, donde Kennedy recibió inesperadas humillaciones.

Lo peor de las acusaciones contra Maduro, son las consecuencias para los inmigrantes venezolanos, 238 de los cuales han sido deportados a la cárcel del Salvador sin tener ningún record penal, pero esa estigmatización no parece importarle a Corina y su inmenso ego, ahora reforzado por un Premio Nobel de la Paz, aunque lo único que ha hecho durante dos décadas es promover la guerra contra Venezuela.

Por suerte, esta vez, la gran prensa norteamericana: El Times, NY Times, Wall Street Journal, la BBC y otros medios importantes, están alertando a USA para que no se embarque en una guerra donde quienes pagaran las consecuencias serán soldados norteamericanos.

Times afirma que Venezuela “es un país donde el pueblo está armado y los militares están firmemente opuestos a una intervención extranjera.” Como siempre he dicho no se trata de Maduro, se trata de una nación soberana que además es dueña de la reserva más grande del mundo de petróleo y ha venido padeciendo una guerra económica que ha intentado desestabilizar su economía por todos los medios.

Esto no parece entenderlo un mitómano de La Florida que ha construido su fama en un pasado de lucha inexistente contra una “dictadura “castrista” ajena a sus padres, quienes llegaron a Florida en 1952, y su nacionalidad norteamericana.

Gajes del todopoderoso ego.

