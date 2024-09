Resaltan importancia de riguroso sistema control riesgos bancarios

SANTO DOMINGO, República Dominicana – El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., destacó la importancia que las entidades supervisadas sigan avanzando hacia la actualización de sus sistemas de control de riesgos, adaptándose a los estándares internacionales de gestión, como Basilea y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

De acuerdo con el funcionario, la adopción de estos estándares es una consecuencia natural de la evolución del sistema financiero, y debe abrazarse como norte, no solo como una directriz o recomendación del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Estamos convencidos de que los bancos de hoy día -sobre todo los más grandes- no están expuestos únicamente al riesgo de crédito. No son bancos de 1988 ni de 2002. Por ende, si el sistema financiero de hoy no es el mismo que hace 20 o 40 años, entonces la regulación tampoco debe ser la misma”, expresó Fernández W. durante el discurso de clausura de la II Jornada Anual de Gestión de Riesgos, organizada por el Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana.

El funcionario enfatizó que el sistema dominicano tiene la oportunidad de actualizar su marco prudencial y financiero (contable), de manera que se incluyan los cargos de capital para mayor absorción de pérdidas de riesgos y que se consideren otras formas de riesgo, como el operacional el de mercado y los riesgos de tipos de interés, conforme las buenas prácticas internacionales.

Agregó que la coyuntura actual, debido a la elevada solvencia y la estabilidad del sistema, es propicia para realizar los ajustes necesarios en este campo.

Beneficios de implementar estándares internacionales

Fernández W. explicó que el establecimiento de estas buenas prácticas incide en la resiliencia del sistema financiero y en un adecuado manejo del capital, garantizando la sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo.

Igualmente, se traduce en una mayor calidad y capacidad de absorción de pérdidas, pues las recomendaciones del Comité de Basilea estipulan que las entidades mantengan un mayor nivel de capital de alta calidad, lo que aumenta la capacidad de los bancos para enfrentar crisis financieras.

Estas normas, además, reducen el riesgo sistémico, debido a la inclusión de medidas adicionales para instituciones financieras grandes, lo que obliga a estas entidades a mantener un capital adicional, alineado con su potencial impacto sistémico. “Hemos venido trabajando en esto desde la Superintendencia, definiendo una metodología común y fortaleciendo las pruebas de estrés y los ejercicios de planificación de capital (ICAAP, por sus siglas en inglés)”, dijo el superintendente.

Por otro lado, la adopción de los modelos internacionales mejora la credibilidad y transparencia. Además de los estándares prudenciales contemporáneos y sus componentes, hay oportunidades de adaptar los principios contables contemporáneos, particularmente, el uso de valor razonable en los portafolios de inversión, que es un elemento común en las NIIF y en US GAAP (siglas en inglés de principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos).

Finalmente, más allá de los beneficios al sistema financiero, adoptar estos estándares beneficiaría a la economía en general porque contribuiría a alcanzar el grado de inversión, potencia las relaciones de corresponsalía bancaria y favorece el clima de inversión.

Sobre la actividad

La Jornada Anual de Riesgos 2024, realizada por el Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana, tuvo lugar en Santo Domingo, con el objetivo de difundir las últimas tendencias y perspectivas de gestión de riesgos a los gestores del sistema financiero integrado. Contó con la participación de expertos locales e internacionales.