República Dominicana y Haití

EL AUTOR es abogado, con maestría en seguridad y defensa nacional. Reside en Santo Domingo.

Dos países en una misma isla, con hombres y mujeres trabajadores, creativos y luchadores por el respeto a sus derechos patrios; cada uno en su tierra.

En este mundo de la información, la viralidad y el enfrentamiento van de la mano. Por ello, los políticos de Haití que han dejado sumir en la pobreza y el deterioro su país, hoy se sostienen del anti-dominicanismo, fomentado por algunos traidores dominicanos para buscar notoriedad.

La República Dominicana es amiga del pueblo haitiano y los haitianos en su mayoría son amigos de la República Dominicana, pero a esos destructores de futuro, que se alimentan con la pobreza del otro, no les importa nada más que sus intereses personales.

Haitianos y dominicanos tienen su identidad clara como dos naciones patrióticas que luchan por su futuro. Los haitianos han quedado sumergidos en esa pobreza; hoy los mismos que la han hundido auspician bandas que les protegen a ellos y atacan al pueblo indefenso de Haití.

La alianza de los buenos cuesta, pues los malos siempre encuentran puntos rápidos de alianzas. Es hora de decir no a las narco-pandillas, no a los políticos que han acabado con Haití, no al fortalecimiento del enfrentamiento entre los dos pueblos.

Digamos sí a la solución haitiana, pero en Haití; saludemos con agrado la reconstrucción del país más pobre de la región, pero allá, de aquel lado.

Vamos todos a luchar por un Haití de paz, de progreso y tranquilidad. Dominicanos y haitianos de buena voluntad no te dejes arrastrar por el odio que hoy se está fomentando a través de las redes, hoy más que nunca estos dos países deben gritar juntos a la comunidad internacional “basta del abandono de este pueblo, ONU, OEA, Unión Europea”.

Hay que hacer ya la carta de reconstrucción de Haití, eso esperamos los buenos dominicanos y la población trabajadora haitiana.