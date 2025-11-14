República Dominicana reporta inflación más alta en dos años

Santo Domingo, 14 nov (Prensa Latina) .- El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó hoy que la inflación interanual se situó en 4.23 por ciento en octubre, tras registrar una variación mensual del 0.55 por ciento en el índice de precios al consumidor (IPC).

Aunque el indicador se mantiene dentro del rango meta de 4.0 por ciento Â±1.0 por ciento establecido en el programa monetario, representa la tasa más alta en los últimos 24 meses.

En octubre de 2024, la inflación interanual fue de 3.39 por ciento, y en septiembre de este año se ubicó en 3.51.

De acuerdo con el informe, la inflación subyacente interanual â€»que excluye los artículos de gran volatilidadâ€» alcanzó 4.67 por ciento, con aumentos en bienes y servicios de consumo frecuente, lo que ofrece señales relevantes para la conducción de la política monetaria.

LOS GRUPOS DE MAYOR INCIDENCIA

El BCRD indicó que los grupos de mayor incidencia en la inflación de octubre fueron Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, Transporte, Restaurantes y Hoteles, y Bienes y Servicios Diversos, los cuales explicaron cerca del 90 por ciento de la variación del mes.

Entre los alimentos con mayores incrementos figuran plátanos, yuca, verduras, tomates, limones, ajíes, arroz, guandules, bacalao y leche líquida, cuyos precios se vieron impactados por las lluvias y los efectos de la tormenta Melissa.

No obstante, algunos productos como pollo fresco, naranjas, ñame y zanahorias registraron reducciones que moderaron el alza del grupo alimenticio.

El informe detalla que el grupo Transporte presentó una variación de 0.54 por ciento, debido a las alzas en vehículos, pasajes aéreos y servicios terrestres; mientras que Restaurantes y Hoteles aumentó 0.65 por ciento, impulsado por el incremento en comidas preparadas fuera del hogar.

También se registraron subidas en Bienes y Servicios Diversos (0.44 por ciento), Bebidas Alcohólicas y Tabaco (0.70 por ciento) y Salud (0.33 por ciento).

