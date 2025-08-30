República Dominicana registra hasta 26,000 ACV anualmente

Luis Suazo, presidente de la Sociedad Dominicana de Neurointervención y Neurología Vascular de la República Domininicana

Santo Domingo, 29 ago (EFE).- En el país se registran cada año entre 22,000 y 26,000 accidentes cerebrovasculares (ACV), equivalentes a 44 casos diarios, lo que convierte esta enfermedad en la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad.

Así lo afirmó el presidente de la Sociedad Dominicana de Neurointervención y Neurología Vascular (SDNINV), Luis Suazo, al dejar inaugurado este viernes en Punta Cana el Primer Congreso de Enfermedad Cerebrovascular.

El encuentro reúne a especialistas del país así como de Argentina, España, Estados Unidos y Puerto Rico, con el propósito de priorizar el ictus en la agenda sanitaria nacional.

CAUSAS

Suazo señaló que la alta incidencia del ACV está ligada a factores de riesgo prevenibles como la hipertensión y la diabetes, además de estilos de vida poco saludables.

«La dieta caribeña, rica en sal y grasas, sumada al consumo de drogas ilícitas que lesionan las arterias cerebrales, constituye un cóctel peligroso», advirtió el médico en un comunicado.

Subrayó que el sistema de salud dominicano enfrenta retos estructurales para garantizar una atención rápida y equitativa.

«No todos los hospitales cuentan con especialistas ni con recursos para trombólisis o trombectomías, por lo que se requiere una red nacional de ictus, que traslade al paciente no al centro más cercano, sino al más capacitado», enfatizó.

ES URGENTE APLICAR CÓDIGO ICTUS

Asimismo, destacó la urgencia de aplicar el Código Ictus, un protocolo que activa alertas médicas desde la llegada del paciente al hospital para asegurar diagnóstico y tratamiento inmediato.

«En un ACV, cada minuto cuenta: millones de neuronas mueren por cada hora de retraso», advirtió.

El programa científico incluye un bloque dedicado al ACV isquémico, centrado en decisiones críticas en la sala de emergencias y en el rol de la neuroimagen. También se abordan protocolos prehospitalarios, la ventana terapéutica extendida para trombólisis intravenosa y nuevas técnicas de trombectomía.EFE

rsl-SP