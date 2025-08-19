República Dominicana consigue tercera medalla Panam Junior

Ramón Vila

PARAGUAY. La República Dominicana llegó a tres medallas, tras el metal de bronce del tenis de mesa en la novena jornada de los II Juegos Panamericanos Junior que se celebran en Asunción, Paraguay.

En la fecha, el atletismo entró con fuerza con la actuación de Liranyi Alonzo, que récord de los juegos y la final de los 100 metros planos, mientras que Yeral Núñez también se clasificó para la disputa de las medallas en los 400 metros vallas.

El esquí acuático también obtuvo la final en slalom y salto, modalidades de esa disciplina que se llevarán a cabo este miércoles.

En el voleibol sala, el sexteto masculino sufrió su segunda derrota, mientras que los seleccionados de voleibol playa mordieron el polvo de la derrota en sus respectivas ramas.

Ramón Vila Mena, bronce en individual tenis mesa Panam Junior

ASUNCIÓN, Paraguay. El juvenil Ramón Vila Mena ganó la medalla de bronce en la modalidad de sencillos al caer en la ronda semifinal, en un batallado partido, ante el brasileño Leonardo Ilzuka este lunes en el torneo de Tenis de Mesa de los Juegos Panamericanos Junior que tienen lugar en esta ciudad.

El partido se definió en el séptimo y decisivo juego. El brasileño, que ganó 4 sets por 3, avanzó a la final para discutir el oro. Los parciales quedaron 11-6, 13-11, 8-11, 8-11, 11-7, 9-11, 11-7 a favor de Ilzuka.

En las estadísticas del juego, el brasileño dominó 30-36 los puntos perdidos en servicio, así como 71-64 los puntos ganados, y 35-34 los puntos ganados sirviendo.

Con el resultado, el tenis de mesa dominicano obtiene su primera medalla en la cita juvenil multideportiva y buscará alzarse con otra en las competencias por equipo que arrancan este martes.

Vola Mena aseguró la medalla de bronce al derrotar 4 sets por 1 a Víctor Ying Xie, de Estados Unidos, en partido de los cuartos de final.

Los parciales finalizaron 12-10, 6-11, 11-5, 11-5, 11-9.

ATLETISMO

ASUNCIÓN, Paraguay. Los velocistas Liranyi Alonzo y Yeral Núñez clasificaron a la final de sus respectivas modalidades en el primer día este lunes de las competencias de atletismo de los II Juegos Panamericanos Junior que se celebran en esta ciudad.

Liranyi obtuvo el derecho de discutir el oro en la final de los 100 metros planos con un tiempo de 11.08 segundos, nuevo récord de los Juegos Panamericanos Junior, el cual estaba en poder de Frances Colón, quien recorrió la distancia en 11.32 segundos en la primera versión celebrada en el 2021 en Cali, Colombia.

“Es la segunda marca de la temporada, mi marca es 11.04, y espero romperla en la final. Lo he logrado con mucho trabajo, disciplina, no desenfocarme, y la mente positiva para que mi cuerpo pueda responder”, afirmó Alonzo., quien afirmó que a diferencia de su participación en Cali, en los I Juegos Panamericanos Junior, en esta ocasión está más madura.

En el segundo lugar entró Shaniqua Bascombe, de Trinidad y Tobago, con un tiempo de 11.17 segundos, y en el tercer peldaño clasificó la puertorriqueña Gladymar Torres, con 11.35 segundos.

Yeral en la final 400 vallas

El atleta Yeral Núñez también apartó su ugar para la final de los 400 metros vallas al entrar con el tercer mejor tiempo (49.75 segundos) de la prueba celebrada en el Estadio de Atletismo de Asunción.

El velocista se mostró optimisma de estar en el pódium de la especialidad, cuya final se realizará este miércoles.

“Ya estamos en confianza, de vuelta al ruedo, luego de superar las lesiones que tuve al principio de la temporada, y hemos estado trabajando muchos aspectos. Estamos en pódium, vamos por lo más alto”, aseguró Núñez.

El primer lugar de la semifinal recayó sobre el brasileño Matreus Da Silva, quien paró el reloj en 48.23 segundos, y el segundo puesto fue para Tyreece H¡yman, de Jamaica, con 49.03 segundos.

Andrea Pigozzi clasificó a la final slalom y salto Esquí Acuático

El juvenil Andrea Pigozzi clasificó a las finales de las modalidades slalom y salto en la prueba semifinal de las competencias de Esquí Acuático y Wakeboard celebradas en el Lago Monene Ypacaraí como parte de los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay.

En slalom, Andrea Pigozzi ocupó el quinto lugar al firmar, al final de la prueba, al hacer cinco boyas con la soga a 11.25 metros (5.00/58/11.25).

Andrea también logró el pase a la final en salto, donde ocupó el sexto peldaño con una puntuación de 43.7.

En otro resultado, Paolo Pigozzi se quedó corto de clasificar a la final tras quedar en el séptimo peldaño en slalom, con 4.50/58/11.25, y séptimo en salto, con 42.8.

Sexteto RD pierde segundo partido voleibol Panam Asunción

ASUNCIÓN, Paraguay. El seleccionado dominicano perdió por segunda ocasión seguida, esta vez 3 sets por 0 ante el conjunto de Cuba en la segunda fecha del torneo de voleibol sala que se celebra en el COP Arena como parte de los Juegos Panamericanos Junior que tienen lugar en Asunción, Paraguay.

Los cubanos (1-1) desplegaron todo su arsenal ante los dominicanos para llevarse el triunfo por barrida 25-23, 25-18 y 25-23 en una hora y 13 minutos de juego (1:13.20).

Alejandro González anotó 14 puntos, mientras que Bryan Camino sumó 12 tantos por la tropa de Cuba, que también contó con el aporte de Yusniel González, con nueve unidades.

Por la República Dominicana, Adrián Figueroa fue el mejor anotar, con 15 tantos, y Ronny Molina contribuyó con 13 tantos.

Cuba dominó en las estadísticas del partido. En total de puntos, los cubanos ganaron 75-64, así como 17-12 las recepciones, 41-32 el ataque, 8-6 los bloqueos, mientras que en cuanto a los errores del oponente quedó 22-22.

Voleibol sala y de playa pierden en Panam Junior Asunción

ASUNCIÓN, Paraguay. Los equipos de voleibol playa mordieron el polvo de la derrota en el segundo día de competencia del torneo de voleibol playa de los II Juegos Panamericanos Yunior que tienen lugar en esta ciudad.

En masculino, el dueto criollo, integrado por Ramón de Jesús y Rolvin Maldonado, sufrió su segunda derrota seguida, esta vez 2 sets por 0 ante la representación de Brasil, que ganó los parciales 21-12, 21-15.

Isac De Farías anotó 16 puntos y Jonathan De Menezes agregó 12 en la victoria de Brasil, mientras que por República Dominicana, Rolvin Maldonado terminó con 12 tantos y Ramón de Jesús tuvo cinco unidades.

Los brasileños dominaron 35-29 el ataque, con un 18-13 de éxito, así como 4-3 el bloqueo, y 14-11 los errores del oponente, además de 42-28 en puntos del equipo.

Equipo femenino

La pareja Yari Cleto Rosario y Crismil Paniagua Hinojoso perdió ante su similar de Perú 2 sets por 1 en el debut del torneo de playa de los Juegos Panamericanos Junior.

Los parciales finalizaron 21-15, 24-22 y 15-10 a favor de las peruanas Stephannie Castillo y Yezet Romero, quienes anotaron 22 y 17 puntos, respectivamente.

Por Dominicana, Yari Cleto Rosario terminó con 22 puntos, y Crismil Paniagua agregó siete tantos.

Perú fue superior en el ataque (61-52), con un 30-23 de éxito.

Clavado

Piera Rufino Rivera clasificó a la final de la modalidad trampolín 1 metro femenino de las competencias de clavado al lograr una puntuación de 158.55, válida para el puesto 12 de la ronda preliminar.

La también dominicana Aura Reyes terminó en el puesto 17, con una puntuación de 113.50 en trampolín 1 metro. La clavadista no alcanzó los puntos necesarios para ubicarse en la final.

Patinaje de velocidad

José Luis Santos terminó en la décima posición, con 19.878 puntos, en los 200 metros contra meta individual de las competencias del patinaje de velocidad.

