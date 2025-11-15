Rep. Dominicana fortalece presencia en la CIIE 2025

CHINA.- La República Dominicana participó activamente en la China International Import Expo (CIIE) celebrada en Shanghái, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de las relaciones comerciales, diplomáticas y de inversión entre ambos países.

La delegación dominicana, coordinada por ProDominicana, contó con el apoyo de la Embajada de la República Dominicana en Beijing y el Consulado General en Shanghái, destacando el trabajo en equipo y la unidad institucional para promover los bienes y servicios dominicanos ante el mercado chino.

Durante la feria, se promovieron sectores clave de la oferta exportable nacional, incluyendo cacao, café, ron, tabaco y joyería en ámbar y larimar, consolidando el interés creciente del público y los empresarios chinos en la calidad dominicana.

El Consulado Dominicano en Shanghái, bajo el liderazgo del Cónsul General Carlos Mendieta, propició eventos que fueron un apoyo importante para la atracción de interesados chinos junto a la feria: la recepción para la cooperación dominico-china, celebrado el 5 de noviembre, y la noche dominicana celebrado el 7 de noviembre en colaboración con Cigar Ambassador Global, los cuales fueron espacios preparados para generar encuentros con empresarios aliados y los exportadores dominicanos, y a la vez para incentivar un interés mayor en los bienes, servicios y en la cultura dominicana.

El embajador José Julio Gómez destacó la importancia de esta participación como un paso más en el fortalecimiento de los lazos comerciales y culturales con la República Popular China, agradeciendo el apoyo de las autoridades locales y de los empresarios dominicanos presentes.

Esta colaboración refuerza el compromiso del Estado dominicano con la diversificación de mercados, la atracción de inversión extranjera y la proyección internacional de la marca país: “República Dominicana: Lo tiene todo”.