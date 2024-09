Reforma fiscal: circulo vicioso del neoliberalismo (OPINION)

EL AUTOR es ingeniero agrónomo, abogado, escritor y político. Reside en Nueva York.

1 – El termino neoliberalismo es capital y de uso común en la economía política de hoy; pero sucede, que el grueso de la población no tiene la más mínima idea de lo que este vocablo significa, entonces, para darme a entender ante el pueblo que es para quien escribo, “acudo a mis ínfulas de profesor emérito de las masas”, y explico su significado.

2 – Decenas de fuentes, definen al neoliberalismo de la manera siguiente: el capitalismo neoliberal es una teoría político-económica que defiende la no intervención del Estado en los asuntos económicos. De este modo el Estado no interviene en el funcionamiento de la economía, para así mantener a raya las regulaciones e impuestos al comercio y las finanzas. Además, esta doctrina favorece la privatización de empresas y servicios en manos del sector público, bajo la premisa de que el sector privado es más eficiente. El neoliberalismo es partidario de la reducción del gasto social, de propiciar la libre competencia, de la hegemonía de las grandes corporaciones, y de debilitar y desintegrar los sindicatos. El neoliberalismo, según sus teóricos, genera mejores condiciones de vida y de riqueza material, algo que se contradice con la realidad.

3 – Partiendo de que el estado no intervenga en el funcionamiento económico, los dueños de los medios de producción (emprendimiento, tierra, trabajo y capital (materias primas, máquinas, herramientas, dinero, unidades de producción, como, los talleres, fábricas, oficinas, vehículos, etc.,) entonces, estos propietarios pasan a ser, los dueños absolutos del país, en consecuencia, con ese empoderamiento, los capitalistas neoliberales trazan el modelo económico a seguir, con el cual, el ser humano no es el centro de atención, sino los mercados y las ganancias máximas.

4 – Al analizar el neoliberalismo en nuestra RD, podemos ver como este se ha aplicado en todos sus puntos para empoderar a los empresarios. Con la disminución del Estado, “el principio democrático, del gobierno del pueblo y para el pueblo” es trastrocado por, “el gobierno de los ricos para los ricos”. Con este modelo económico, los dueños de los medios de producción ya señalados, persiguen ser ellos el Estado, con lo que estaríamos en un volver hacia atrás, para adoptar una especie de feudalismo, en que la casta empresarial del Siglo XX y XXI, considerada la nobleza, gobierna a los pueblos sometiéndolos a sus leyes, porque se los tienen como los siervos de la gleba. Con este modelo económico, hoy, como en antaño, los empresarios regulan a su antojo los salarios a pagar a los trabajadores y los impuestos a pagar al Estado.

5 – Con el neoliberalismo, el empresario dominicano paga sueldos de miseria. Es lo que se deriva de un salario mínimo que oscila entre 15 y 20 mil pesos mensuales, ante una canasta familiar de 44 mil pesos mensuales. Con esos salarios, el cabeza de familia no puede pagar los servicios básicos de electricidad, agua y recogida de basura. En esta situación, el gobierno tiene que asumir el costo de esos servicios vitales, lo que produce una distorsión de la economía del país, lo que a su vez, por la necesidad del Estado de más dinero para cubrir estos gastos, se genera la necesidad de las constantes reformas fiscales a las que hemos estado sometidos desde que el neoliberalismo ha sido implementado en nuestro país y en cualquier nación donde este se establece.

6 – Entonces, con el neoliberalismo establecido, automáticamente encontramos las causas de la baja recaudación de impuesto en los países donde este es aplicado, por ende, también en su implementación hallamos las razones de los déficits fiscales recurrentes, que dan lugar a las subsecuentes reformas fiscales a las que cada cierto tiempo nos vemos sometidos. Esta situación se agrava al considerar, que a nuestros empresarios, anualmente se les exoneran 250 mil de pesos millones en impuestos fiscales y arancelarios, además se le otorgan otros tantos millones para subsidios de combustibles, y para colmo, también hay que darles incentivos fiscales, arancelarios y crediticios. El trato fiscal y arancelario con los extranjeros, por lo absurdo, merece otro artículo. La cuestión es, que todos estos hechos explican por si solos, las razones de la baja recaudación de impuestos, y el por qué el Estado dominicano se ve obligado a incurrir en la presente reforma fiscal propuesta por el gobierno actual. Con estos datos caemos, en que las reformas fiscales en el neoliberalismo constituyen un círculo vicioso que solo pesa sobre la clase media y los más pobres.

7 – Como hemos visto, en este afán por el dominio mundial, los neocapitalistas exigen una disminución del Estado. ¿Qué persiguen ellos con el modelo económico? Algo muy sencillo de explicar. En la naturaleza humana podemos observar que hay niños que usted solo por intercambiar con ellos le pide del helado que están comiendo y de inmediato, gustosos, con una sonrisa en los labios, le dan de ese helado, en cambio, hay otros que se niegan rotundamente a compartir, y hasta pueden escenificar una rabieta con pataletas si usted osa quitarle un poquito con una cucharita. Desgraciadamente, yo diría, que ese es el 80% de la humanidad.

8 -Esta percepción mía de la humanidad, fruto de mis experiencias y observaciones, contraviene el criterio al respecto de Jean-Jacques Rousseau quien creía, que “el hombre es bueno por naturaleza”, que los seres humanos nacen con una inclinación natural hacia el bien, que la educación y la sociedad son las que desvían al hombre de su bondad innata y los corrompe.

9 – Este tema se complica al evocar la teoría de Karl Marx al respecto, para quien la condiciones sociales y económicas tienen más incidencia en el moldeamiento del comportamiento humano, que la naturaleza innata del hombre. Marx creía que sistema capitalista corrompe a las personas y que, en una sociedad sin clases, los seres humanos podrían desarrollar su verdadero potencial. Esta discusión es semejante, a quien fue primero, si el huevo o la gallina.

10 – En este punto me inscribo en lo ecléctico, y acojo la constitución de las normas coercitivas para la convivencia humana que refrenen los instintos bestiales de aquellos con naturaleza bestial innata y la de los deformados por las condiciones económicas y sociales en que se desarrollaron.

11 – En este contexto, para mí, ese 1% de las personas que hoy detenta el 95% de las riquezas creadas en este plantea, es afectado en su humanidad, por una naturaleza bestial innata y por las condiciones económicas y sociales en que se desarrollaron. Para peor, también pienso, que el 80% del restante 99%, tendría igual comportamiento que el 1% señalado, si fueran tan ricos como estos. O sea, el comportamiento humano, en un 81% es determinado por las condiciones económicas y sociales en que sus integrantes se desarrollan.

12 – Quien tiene el poder económico, controla el poder político; desgraciadamente, con estos poderes, se tiene la potestad sobre la vida de los individuos, de la colectividad y de las naciones en sentido general. En este contexto, si sopesamos la naturaleza humana del conglomerado cuantificado como el 1% que en el mundo y nuestro país gobierna el 99% de la población en beneficio suyo, y confiamos en este diminuto sector de la población mundial la solución de la crisis social, económica, climática y espiritual por la que actualmente atraviesa nuestro mundo y nuestro país, en consecuencia, si creemos los que ellos dicen desde sus instituciones como la ONU, la OEA, el FMI, el BM, el Foro Económico Mundial (FEM) (Foro de Davos), etc., entonces, nos habremos equivocados, porque ellos jamás cambiaran el yoísmo que es consustancial a su naturaleza humana, al creerse que son el centro del universo y que sus propias opiniones e intereses son más importantes que la de los demás.

13 – En conclusión, con esta gente, y con el neoliberalismo en marcha, la brecha social entre ricos y pobres seguirá profundizándose, lo que generará nuevos desequilibrios en la relación entre el Estado, la población y las empresas, con consecuencias negativas para el pueblo en general. En ese mismo orden, la flexibilización en cuanto a la contratación laboral acarreará cada vez más, consecuencias negativas para los trabajadores; entre ellas, contratos desventajosos, bajos salarios, ausencia o limitaciones de beneficios económicos, etc. La privatización de los servicios públicos siempre se traducirá en tarifas más altas para la población, cosa que perjudica a los sectores más vulnerables. Con el neoliberalismo siempre una reforma fiscal estará sobre el tapete, debido a la evasión de impuesto practicada por los empresarios neoliberales, y por la cantidad de dinero que deja de percibir el fisco por concepto de subsidios de combustibles, y por causa de la exoneraciones fiscales y arancelarias.

14 – Con ese poder egoísta y codicioso, es que obra del capitalismo neoliberal, que dicho sea de paso, con su práctica ha generado el devastador cambio climático que estamos sufriendo, como también las inmensas desigualdades sociales de extrema riqueza y extrema pobreza en coexistencia, y las guerras y más guerras por todos los confines de este globo terráqueo, todo un paquete, que nos están llevando a una Tercera Guerra Mundial, que de darse será el Armagedón Apocalíptico del que nos hablan los profetas Ezequiel en 39:11; Zacarias en 12:14, y Apocalipsis en 16:16

15 – En este contexto entiendo, que todos los males que vienen sucediéndose y manifestándose en esta tierra de Dios y del diablo, y lo apocalíptico que ocurrirá en un futuro cercano, será porque el 99% de la humanidad se ha dejado subyugar por el 1% referido, que se ha erigido en gobierno mundial con la anuencia de susodicho 99% de los seres humanos que pueblan la tierra.

16 – Visto así, dejo a mis lectores la palabra, para que cada uno, en un debate sano de las ideas, exponga su criterio personal- de lo que sería la solución a la problemática mundial que estamos viviendo, que de no ser rectificada, nos conducirá indefectiblemente a una Tercera Guerra Mundial.

17 – Mientras tanto, la reforma fiscal que plantea hacer nuestro gobierno, puede generar una convulsión social que genere consecuencias negativas insospechadas. Es que, está trata de un ataque a la vida misma de los dominicanos mas pobres. Y cuando la existencia está en peligro, en su defensa, todo es posible.

El que tenga oídos, que oiga…

Enlace: Informe revela que el 1 % de la humanidad posee más riqueza que el 95% de la población mundial 24 sep 2024 07:10 GMT

El estudio presentado por la ONG Oxfam Intermón advierte sobre la cada vez mayor influencia de los «ultrarricos» en la formación de «las reglas del juego».

https://actualidad.rt.com/actualidad/523850-informe-revelar-1-por-ciento-riqueza-95-por-ciento-poblacion-global

