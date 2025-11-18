Reencuentro Las Chicas del Can llena magia Gran Arena Cibao

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. — El tan esperado reencuentro de tres generaciones de Las Chicas del Can conquistó por completo a un público eufórico que abarrotó el imponente escenario de la Gran Arena del Cibao.

En una noche cargada de nostalgia, energía, baile y merengue puro, el público cantó, bailó y coreó cada uno de los éxitos que marcaron la historia de esta icónica agrupación femenina.

Consideradas pioneras del merengue femenino desde su creación en los años 80, Las Chicas del Can ofrecieron un espectáculo dividido en tres etapas, iniciando con “Las Espectaculares”, seguido de “Las Monumentales” y cerrando con “Las Pioneras”.

Las espectaculares con Tueska, Mabel, Luisanna y Jameli marcaron el inicio del espectáculo, interpretando canciones como “Amigo travieso”, “Quisiera Detener el Tiempo” y “Loca” . También destacaron “Fiebre”, “La Pimienta es la que Pica” junto a Las Niñas Divinas, y “Juana la Cubana”, con la icónica Teresa al mando de la güira y su particular baile que provocó la euforia del auditorio.

La segunda etapa trajo al escenario a “Las Monumentales”, con Michell y su interpretación de “Celoso”, seguida de Grissel con “Vuelve”, “Te Quiero Ver” con Florangel, y una emotiva interpretación de Michell junto a su hija Priscilla con “Voy Pa’ Allá”.

El segmento continuó con “Hacer el Amor con Otro”, “Dame Una Noche” y “Botando Chispas (El Baile del Perrito)”. Uno de los momentos más sensibles de la noche fue el tributo “Sin Él”, un in memoriam a las chicas que ya no se encuentran en el plano terrenal, interpretado por Tueska, Didi Hernández y Adalgisa Pantaleón.

La descarga dio continuidad con la tercera etapa presentando a Las Pioneras bajo la batuta de la inolvidable Belkis Concepción, creadora del concepto, a ritmo de “La Media María”, “El Higuerón”, “Besos Callejeros”interpretado por Tueska y la venezolana Liz, “Fuego” , “Pequeñas Cosas” y “Ta’ Pillao”.

El cierre reunió a todas las generaciones con “La Africana” y un medley navideño, con “Salsa pa’ tu lechón” y “Volvió Juanita.

La dirección general del espectáculo estuvo a cargo de Tueska, la producción de Jhonatan Pimentel, dirección musical de Henry Jiménez, dirección coreográfica de Rosenne Jerez y la dirección vocal de Salime Caram.

of-am