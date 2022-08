Rechaza las propuestas engañosas y no peques contra Dios

Sin embargo, el hombre no tuvo esas características al principio, debido a que vivió como un ser solitario, ya que solo las especies animales tenían su pareja.

Pero, lamentablemente la mujer y el hombre no obedecieron esta última instrucción, debido a que el Diablo, con la astucia que le caracteriza, preguntó a la mujer:

“¿Conque Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto?” Y la mujer respondió: “Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no lo toquen ni coman para que no mueran (Génesis 3:1-3)