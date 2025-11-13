Realizarán en SD foro latino sobre ataques informáticos

SANTO DOMINGO.- Con un crecimiento interanual del 108 %, América Latina lidera el crecimiento mundial de ciberataques, principalmente hacia Gobiernos y sectores como educación, telecomunicaciones y salud.

Para enfrentar esta realidad, la Unión Europea (UE), a través del Centro de Competencia Cibernética de América Latina y el Caribe (LAC4); la plataforma de origen dominicano Factor y otras entidades, efectuarán aquí del 17 al 20 de este mes el foro CyberWeek@LAC4 2025.

Reunirá a profesionales de la ciberseguridad, responsables de políticas públicas, investigadores y líderes empresariales de AL y Europa, a fin de incrementar la resiliencia y la capacidad defensiva mediante la colaboración y el intercambio de conocimientos.

CyberWeek@LAC4 2025, que será realizada conjuntamente con el encuentro LCA4 Oct0b3rf35t, es organizada por LAC4 en colaboración con EU CyberNet, EL PACCTO 2.0 y EU-LAC Digital Alliance, red de cooperación estratégica fundada por la Unión Europea

El foro cuenta con el patrocinio de Claro, CrowdStrike, ESET, FACTOR, FIRST, Fluid Attacks y el Reino de los Países Bajos.

El riesgo para RD

“La confianza digital de República Dominicana es ahora infraestructura crítica nacional. Desde las licitaciones públicas hasta los historiales médicos, una sola clave comprometida puede abrir la puerta al caos”, advierte el galardonado matemático dominicano Juan Luis Vargas Molina, fundador de FACTOR (www.projectfactor.io).

Añade que el riesgo es real e inmediato: “Una única clave débil puede comprometer los sistemas de compras y contrataciones, justicia, salud o banca y propagarse por toda la cadena digital”.

Vargas Molina, uno de los principales oradores de CyberWeek@LAC4 2025, refiere que la Ley 126-02, sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, exige integridad y trazabilidad en rúbricas y certificados; por lo que FACTOR ofrece a las entidades públicas y privadas una forma de verificar de manera continua y demostrable la fortaleza de sus sistemas criptográficos.

El experto en ciberseguridad, quien ha trabajado para la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos; así como para empresas internacionales líderes en innovación tecnológica, entiende que el encuentro es esencial para las instituciones que resguardan la confianza digital del país.

