Realizan 3ra edición Premios Construgala a la inmobiliaria RD

Roberto Herrera, Sadery Abreu y Deligne Ascención

SANTO DOMINGO.- Por tercer año la firma Construmedia reconoció el sector construcción dominicano a través del Premio Construgala en una ceremonia que contó con la participación de más de 400 profesionales del sector.

La gala, que se celebra cada dos años, estuvo encabezada por el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Deligne Ascención, y Sadery Abreu, CEO de Construmedia.

“Nos sentimos gratamente agradecidos con cada uno de los participantes en esta iniciativa y por el apoyo que el sector continúa brindando a la marca Construmedia, a través de los 15 años que en este 2022 cumple en el mercado dominicano”, destacó Abreu.

GANADORES:

En la categoría Proyecto Inmobiliario en Santo Domingo hasta US$150,000 ganó Studios 15.6 Uptown por el arquitecto Jorge Montalvo & Asociados.

Entre US$ 150,000 y US$ 300,000, ganó Orma By Pedralbes, de Constructora Pedralbes; el apartado de entre US$ 300,000 y US$ 500,000 fue para Bolero 21, de Intent Desarrollo Inmobiliario y a partir de US$ 800,000 para 90 Park Towers de Campagna Ricart & Asociados.

En la categoría Proyecto Corporativo en Santo Domingo, el elegido fue Edificio EXCEL, Ingeniería Avanzada – Ingeniería Metálica; en Diseño Arquitectónico en Santo Domingo resultó para Plaza Comercial Bloom de Imbert Domínguez & Asociados y en Proyecto segunda vivienda en zona de playa The Lofts by CRA por Campagna Ricart & Asociados.

Para el interior, el proyecto Mariposas del Cerro del ingeniero Pantaleón Salcedo y Asociados se llevó la estatuilla a Proyecto inmobiliario en el interior del país – Santiago, mientras que Bey Garden, de Right Construction, alcanzó el premio en Diseño arquitectónico en el interior del país – Santiago.

La Trayectoria destacada recayó en el ingeniero arquitecto Eugenio Pérez Montás.

La premiación entregó un reconocimiento especial a los familiares de María Asunción Gatón Hernández, expresidenta de Grupo Pedralbes y expresidenta de ACOPROVI, quien en vida realizó importantes aportes al gremio de la construcción dominicana.

cfl-am