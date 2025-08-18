RD hace frente a «histórica» demanda de 4,000 megavatios

Santo Domingo, 18 ago (EFE).- El país hace frente a una demanda «sin precedentes» de 4,000 megavatios para lo cual el Gobierno está preparado a pesar de las interrupciones en el servicio por la salida de varias plantas generadoras como la Unidad 1 de Punta Catalina.

El presidente Luis Abinader refirió que esa unidad regresará al sistema eléctrico tan pronto sea retirado el sargazo que obligó a apagarla y recordó que en los próximos 5 meses se producirán 600, principalmente con las generadoras de Manzanillo I y II.

«El miércoles pasó de 4,000 megas (la demanda) el más alto de la historia. Imagínense el incremento de la demanda, hay que continuar aportando megavatios y tenemos en proyecto incluir otros 1,200 megas para que dejar una reserva de generación hacia 2028», dijo el jefe de Estado durante su comparecencia habitual de los lunes con los medios en el Palacio Nacional.

DIRECCION DE PRISIONES PRIMERO EN MANEJARSE CON INDEPENDENCIA

En cuanto a la reciente promulgación del Ministerio de Justicia, el gobernante dijo que el proceso de su funcionamiento será «gradual» y que la Dirección General de Prisiones (DGP) sería la primera oficina en manejarse con independencia.

Afirmó que el Ministerio está en su fase de organización administrativa y que ya el Gobierno tiene ubicado el lugar donde funcionará.

«Será un proceso gradual de aquí a enero, ya que se necesitarán partidas del Presupuesto complementario», dijo.

También refirió que el viernes próximo su Gobierno hará una presentación digital e impresa de los primeros cinco años de gestión, en la que se detallarán las obras que se ejecutan a nivel nacional, regional y por sectores.

