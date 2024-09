RD en la mira del Presidente Putin

El autor es coordinador de la organización Paz Dominicana Reside en Santo Domingo

POR RAFAEL GUILLEN BELTRE

Las noticias que llegan a los países del hemisferio occidental sobre Rusia, China, Irán y el Brics vía agencias de prensa lacayas a los intereses oligarcas regionales en decadencia, son más bien desinformaciones, narrativas instrumentalizadas con el único objetivo de manipular la opinión publica de nuestros pueblos; utilizando un ya diezmado engranaje comunicacional provisto de una red multimedia y personeros muy bien remunerados en su ejercicio comunicacional.

“Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre”, Mateo 24, 27.

China, potencia económica oriental, antes desarrollista, ahora con un definido desafío geopolítico, mantiene su indetenible influencia económica en el mundo desde hace décadas. Con la muerte del líder chino Hu Yaobang en el año 1989, un poderoso tsunami abatió el orden político social y económico del mundo.

El impacto de la muerte del entonces secretario general del partido comunista chino, tuvo su mayor expresión en las protestas de la Plaza Tiananmen, a las que ni el presidente de entonces de EEUU, George Bush padre, ni la dama de hierro del Reino Unido, Margaret Thatcher, reaccionaron, siendo ambos líderes del capitalismo mundial.

De esta forma se comenzó a producir la reconfiguración del poder hegemónico del mundo ejercido por las elites oscuras.

Estas elites siempre estuvieron en sus manos la autoridad expresa de impartir recetas económicas a países en estado zombi, envueltos en el hechizo de un aparente mundo bipolar, recetas estas, que pastoreaban a los pueblos de las naciones al cadalso, no sin antes propiciarle un suplicio inaguantable. Lo mismo aconteció en la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la antigua URSS, con la llegada de su nuevo secretario general del partido, en abril del año 1985, Mijaíl Gorbachov.

Inicio un movimiento de reformas económicas y políticas denominado la Perestroika, poniendo fin al sistema socialista cuya permanencia se mantuvo desde el triunfo de la revolución bolchevique en octubre del 1917. El resultado a lo que se le denominó las revoluciones de otoño de 1989, lo fue la formación de una nueva visión en la conducción de esas dos potencias mundiales, se reveló un nuevo liderazgo para sus respectivas naciones.

En la nueva Federación Rusa surgió Vladimir Putin, ex agente de inteligencia y político destacado. Y del lado de China, Xi Jinping, ingeniero químico y político. Ambos líderes han establecido alianzas importantes, poniendo a tambalear a las naciones potencias de occidente, quienes en épocas pasadas se encargaron de mantenerlos divididos en los tiempos de la guerra fría, ya sepultada y con su sepelio, igual se enterró la influencia satánica que ejercían en contra de la estirpe iluminada diseminada por toda la tierra.

Bajo el liderazgo de Putin y Xi Jinping, Rusia y China comenzaron su caminata imparable internacional hasta que emergieron como el BRICS, la unión de cinco potencias mundiales, Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica, en contraposición al G7, integrado por Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Japón, Italia y Reino Unido, un brazo aun existente del antiguo orden geopolítico bipolar.

Geopolítica actual

La geopolítica actual está definida por estos dos gigantescos bloques de poderío mundial, la República de Dominicana por su ubicación geográfica siempre estuvo alineada con el G7, mas por el creciente comercio con la República Popular China se ha ido apuntalando un mayor acercamiento entre ambas naciones, que se vio en una fase de intensificación con la primera visita de un mandatario dominicano a la hermana China en el año 2018.

Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, dejo bastante claro su política de cooperación internacional con Dominicana al recibir las cartas credenciales del embajador dominicano ante la Federación Rusa, Alejandro Arias Zarzuela, en diciembre del año 2023, quien destacó la belleza de sus paisajes y el creciente turismo entre ambas naciones, además de externar la voluntad de su gobierno de cooperar política, cultural y económicamente.

Ante el acercamiento de nuestras naciones, se ha desatado el nerviosismo en las potencias occidentales del G7 muy debilitadas por su descredito de sus políticas imperialistas de invasiones militares al territorio dominicano, de la expoliación de nuestros recursos naturales y de generar una agenda degradante en contraposición a nuestros valores históricos, culturales y espirituales. Y en vista de la creciente inversión China en Dominicana en áreas estratégicas de nuestra economía.

Actualmente el establecimiento dominicano se encuentra en una encrucijada por las agencias de inteligencia norteamericanas (G7) presionando a prominentes figuras del ámbito político, artístico, empresarial, intelectual, y religioso, por su vinculación con el crimen del narcotráfico, el tráfico humano y la corrupción administrativa, instrumentando expedientes judiciales para ser usados acorde a sus intereses imperiales (extorsión).

De igual forma esta la terrible crisis económica por la que estamos atravesando, teniendo que recurrir a insostenibles e incómodos préstamos internacionales, que la actual situación financiera dominicana no aguanta más, salvo que imponga nuevos gravámenes. Ante la descrita situación narrada anteriormente, no tan solo ocurriendo en La Dominicana, sino en cada nación afectada por el refulgente rayo salido de oriente, hace su aparición al escenario nacional el magnate oligarca George Soros.

Este ministro de satanás ha activado los grupos de choques en la mayoría de las naciones, aupando la anarquía con fines desestabilizadores. En Dominicana estamos siendo víctimas de esas fuerzas de choque, que reciben una respuesta tibia desde las instituciones del establecimiento dominicano, porque resultan bastante útiles para los proyectos de ley que pretenden gravar mayores impuestos a la canasta básica y una reforma constitucional que pretende atacar perversamente la dominicanidad y sus valores espirituales inherentes.

Las migraciones caóticamente planificadas son esos grupos de choque activados por el magnate Soros a través de su financiación, de las que adolecen naciones europeas, de nuestra América y en otras partes del mundo.

En el caso de Dominicana lo estamos padeciendo con las que nos llegan principalmente del hermano Haití. No obstante no pelearemos con ese pueblo digno, sufrido y valeroso, sino como amnistía internacional, la cooperación española, la usaid, etc. Solo hay que seguir el dinero de las mineras, el narcotráfico y el tráfico humano.

Putin es el líder mundial que se ha interpuesto entre los demonios del G7 y los satanistas del presente siglo, para extender su poderoso brazo y hacer posible nuestra existencia como pueblo o nación, actualmente liderando una nación que se salió del sistema financiero esclavisante y empobrecedor de occidente, preservando la rica cultura rusa, sus valores tradicionales, religiosos y espirituales, estando absolutamente en contra de la perversa propaganda satánica abortiva, pedófila y del matrimonio del mismo sexo.

jpm-am

