RD capta interés con buenas prácticas defensa al consumidor

SANTO DOMINGO. – La República Dominicana vuelve a colocarse en el mapa internacional de las buenas prácticas en defensa del consumidor con el Sistema Dominicano de Información de Precios (SIDIP 3.0), una plataforma digital de comparación de importes.

El sistema, desarrollado recientemente por el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), ha captado la atención de muchos países y organismos internacionales tras su presentación oficial.

Así lo expresó el director ejecutivo de la entidad, Eddy Alcántara, quien manifestó que el SIDIP 3.0 fue concebido como una herramienta estratégica de alto impacto, destinada a transformar la manera en que los ciudadanos realizan sus compras.

El nuevo mecanismo permite consultar y comparar precios en colmados, supermercados, farmacias y ferreterías antes de tomar decisiones.

TRANSPARENCIA EN EL MERCADO

“Estamos empoderando a los consumidores con información confiable, actualizada y verificable, fortaleciendo la transparencia del mercado y promoviendo una competencia más justa entre los comercios”, subrayó Alcántara

Reveló que diversas entidades internacionales han solicitado información detallada sobre el funcionamiento del sistema, con miras a evaluar su posible implementación.

Entre los organismos interesados figuran, entre otros, el Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor (CONCADECO) y el Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor (FIAGC).

Asimismo, dijo que países como El Salvador, Canadá, Holanda, Australia, Costa Rica, Chile y Argentina expresaron su interés en conocer esta innovadora herramienta tecnológica desarrollada en suelo dominicano.

El titular de Pro Consumidor aprovechó para anunciar que el impacto del SIDIP 3.0 será expuesto en importantes escenarios internacionales.

“En marzo será presentado en Argentina; en julio, en la Conferencia de Buenas Prácticas en Monterrey, México; además en la exposición que haremos ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en Ginebra, Suiza”, indicó.

