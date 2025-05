RD amenazada por un plan fusionista (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo

Según la Academia Española de la Lengua la palabra “fusión» significa derretir, destruir, unificar, fundir, alear, agrupar, asociar o desaparición y la palabra “inmigración» es la salida o llegada de uno o varios individuos de un lugar a otro, esto puede ser dentro de una misma nación o fuera de ella y puede ocurrir de manera regular o irregular.

Hemos querido hacer esta pequeña introducción para hacerle entender a los dominicanos que lo que hoy vive la Nación dominicana no es un simple proceso de inmigración de ilegales haitianos, sino que estamos amenazados y frente a la ejecución de un plan fino y extraordinariamente bien orquestado para fusionar la isla, el cual cuenta con un sin número de componentes tendentes a desaparecer la soberanía nacional, nuestra cultura y seguir siendo dominicano en tierra dominicana.

En ese sentido podrían ocurrir fuertes acciones en contra de todo aquel grupo o individuo que asuma una posición firme de defender la nación y al propio pueblo dominicano.

Los dominicanos somos un pueblo de paz, de armonía, que acoge, recibe y ayuda a todo aquel que viene a nuestra nación, pero no podemos olvidar que estuvimos bajo la dominación haitiana desde el 1822 hasta el 1844 y que durante ese periodo nuestros ciudadanos fueron sometidos a crueles e inhumanos procesos que aún persisten en nuestras memorias.

Sin embargo, los dominicanos debemos estar claros y conscientes, que ese control nunca hubiese sido posible si ellos no reciben el apoyo de sus entonces amos y esclavizadores, es decir los franceses, pues a estos últimos le interesaba poder tener control total de la hispaniola y así mantener no solo su hegemonía como colonia, sino también poder obtener las ventajas económicas que para ellos esto significaba.

Tal es así que son precisamente los haitianos los primeros afrodescendientes en liberarse de la esclavitud o el apartheid de las Américas, claro esta fue una libertad simbólica, con espinas, perversa y condicionada, pues quedaron depredados y atados a una deuda externa de miles de millones de dólares la cual nunca han podido saldar y que ha tenido como consecuencia la creación de pobreza, la desigualdad social, la inestabilidad política y económica de ese territorio que aún a cientos de años después le ha impedido consolidarse como nación o un Estado funcional, muy por el contrario sigue bajo fuertes convulsiones sociales y muy parecido a sus orígenes.

Futuro

En Haití no se vislumbra un futuro diferente que no sea la de Estado fallido del cual hoy nadie se hace realmente responsable y que sus verdugos le han dado la espalda, pero si entienden y asumen que la fusión con la República Dominicana es su única y posible solución para ellos y no hacer lo que es su plena y absoluta responsabilidad que es garantizarle a ese pueblo vivir en paz, en armonía y sobre todo donde puedan existir las mínimas condiciones humanas para sus ciudadanos.

Nunca hemos invadido Haití, siempre lo hemos ayudado y estamos dispuestos a seguir siendo sus mejores aliados para que ellos puedan alcanzar su estabilidad institucional, social, política y económica, pero ellos allá y nosotros aquí, la fusión nunca jamás.

Algunas naciones interesadas y que son parte de la estrategia fusionista se hacen valer de perniciosas maniobras, organismos internacionales, políticos locales y foráneos, empresarios, personajes, ONGs, medios de comunicación, periodistas, comunicadores, entre otros para promover una inmigración masiva y silenciosa de haitianos ilegales así como ejecutar una estrategia de ataques feroces en contra de la República Dominicana como parte integral del plan estratégico de fusión de la isla, aun en perjuicio de la Nación dominicana y de los ciudadanos (as) dominicanos.

Sin entender que con esto se puede destruir el futuro y la estabilidad política, social e económica de la hispaniola, pues esos males que hoy afectan a Haití serán traslados al territorio de la República Dominicana y por supuesto que tendrán resultados negativos para ambas comunidades y para la región, sin que estos dos pueblos sean esencialmente los dos culpables de sus desgracias.

Más bien somos victimas de las maquinaciones, travesuras y perversidades mentales de los insaciables traidores de ambos territorios y aquellos que no le importa ni el presente ni mucho menos el futuro de ambos pueblos mas que llenar sus arcas de millones de dólares.

El pueblo dominicano ha empezado a despertar, y a darse cuenta que estamos frente una amenaza real de fusión de la isla y destrucción de nuestra cultura y nacionalidad, y es por ello que hoy vemos una serie de marchas reclamando al gobierno central encargado de trazar las políticas de Estado y defender nuestra soberanía, ejecutar acciones reales y contundentes para frenar este proceso de inmigración ilegal que a todas luces se nota desordenada y desbordada como si hubiesen abierto las puertas de la frontera sin ningún tipo de control ni respeto a la Constitución ni a las leyes dominicanas.

Solo basta caminar el país, las 32 provincias y el Distrito Nacional y nos damos cuenta que ya no es cosa de inmigrantes ilegales sino un proceso de fusión de la isla. Según informes de medios de comunicación y organizaciones en el país, existen mas de 5 millones de ilegales haitianos que consumen más del 30% del presupuesto nacional, 471 asentamientos ilegales, las escuelas, los hospitales, las universidades, los espacios laborales, invaden nuestras propiedades, las zonas protegidas, los barrios, los campos, y todo esto ocurre como si no hubiera Ley y autoridades en nuestro país.

