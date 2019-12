Ramfis, la desvergüenza. Angela Merkel, la vergüenza

EL AUTOR es escritor y politico. Reside en Nueva York.

Pilar Awad, sí te digo, en tu lucha contra Ramfis y su trujillismo, tú no estás sola: millones de dominicanos decentes, estamos contigo.

Preliminar

Titular esta entrega me fue algo complicado; para ello barajé lo conceptos siguientes:

A – Ramfis, una broma histórica de mal gusto

B- un hibrido de diabla y demonio

C- un hombre del Siglo del oscurantismo

D- una aberración histórica y genética

E – Una blasfemia biológica y existencial

H- un impostor, un engaño más.

I- una genética de espanto, de fantasma, de oprobio.

J- Ramfis Domingo Trujillo, imagen y espejo de una tragedia, de una afrenta, de una vergüenza, de una infamia, de una ignominia, de un horror, de un terror, de una pesadilla…

Todos estos conceptos encajan perfectamente para tipificar y describir la genética, la personalidad y las acciones con que Ramfis Domínguez Trujillo, irrumpe en la política dominicana; pero teniendo que elegir un título de los tenidos en carpeta, me decidí por el que incluye a la canciller alemana Angela Merkel, porque es el que mejor cuadra con la temática de esta entrega. Hecha esta aclaración, vayamos al tema de hoy.

1 – Pues bien…, los principales medios de comunicación a nivel mundial dan cuenta, que el recién pasado viernes 6, del presente mes de diciembre, la canciller alemana Angela Merkel, visitó el antiguo campo de concentración nazi de Auschwitz (sur de Polonia), donde confesó: “me siento profundamente avergonzada por los crímenes atroces que cometieron los alemanes en ese recinto, que van más allá de todos los límites imaginables”.

2 – “Cuando se recorre este lugar – comentó compungida la Merkel – una sólo puede guardarse un respetuoso silencio, porque no hay palabras para describir toda la tristeza y el sufrimiento de quienes fueron asesinados, torturados y humillados aquí. Quiero enfatizar eso y dejar claro que nosotros (Alemania) no rehusamos asumir la responsabilidad por los hechos que tuvieron lugar aquí”.

3 – Durante la aludida visita al campo Auschwitz, la canciller alemana hizo una ofrenda a los fallecidos en Auschwitz y guardó un minuto de silencio junto al muro donde miles de prisioneros fueron fusilados, además prometió que Alemania financiará el mantenimiento del memorial para evitar su deterioro.

4 – Este lugar – comentó la canciller Merkel – sus torres de vigilantes, sus cámaras de gas, sus barracones, todo es testimonio de lo que no puede volver a suceder y es importante preservarlo para que las nuevas generaciones puedan visitarlo y conocer la barbarie que aquí tuvo lugar. La Merkel finalizó su discurso diciendo: “la justicia hacia las víctimas requiere de la memoria, mientras que la compensación a esas víctimas es un elemento necesario para lograr la justicia”.

5 – Esta actitud y declaraciones de la señora Merkel, revelan a una persona decente, respetuosa del dolor ajeno y con alta dosis de dignidad y vergüenza personal y nacional, que la hacen merecedora del respeto de sus semejantes y del cargo que ostenta con alta humanidad y responsabilidad.

Ramfis Domínguez Trujillo maldice a los héroes del 30 de mayo

6 – El 18 de noviembre del año 2013, Ramfis D Trujillo visitó a Nigua (municipio de San Cristóbal), un lugar donde la bestia de su abuelo estableció una de las cárceles de torturas y masacres más infames, en un edificio construido por los norteamericanos durante la ocupación militar (1916-1924). En sus mazmorras fueron torturados y/o asesinados cientos de dominicanos, por orden expresa de Trujillo o por algunos de sus familiares, entre ellos, médicos, abogados, agricultores, obreros, escritores, artistas, etc., como Eduardo Brito, Juan Isidro Jiménez Grullón, Ramón de Lara, Amadeo Barletta, Oscar Michelena, Cochón Calvo, entre tantísimos más, y hasta militares como Leoncio Blanco, Aníbal Vallejo y Ramón Vásquez Rivera, entre cientos más. Todos los días, mataban y torturaban en esa cárcel, que tenía, hasta un cementerio clandestino.

Un crimen singular se hizo en esa cárcel

7 – Don Miguel Ángel Báez Díaz, primo de Juan Tomás y Modesto Diaz, es el abuelo de materno de Pilar Awad Báez, aquella criatura que sobrevivió a la muerte de su madre, cuando en el parto fue víctima de un asesinato por desangramiento inducido con una inyección anticoagulante, que le fue administrado por órdenes de Angelita Trujillo. Esto sucedió en la clínica Abreu el 6 de febrero de 1960. Como hemos narrado ya, posteriormente, Jean Awad Canaán, (el esposo de la occisa, Rosa Pilar Báez), también fue asesinado en un simulacro de accidente automovilístico. Estos hechos y otros, llevaron a Don Miguel Ángel Báez Diaz, a conspirar para matar a Trujillo.

8 – Después del tiranicidio, Miguel Ángel Báez Díaz fue detenido el 31 de mayo a las 7 de la mañana, conjuntamente con su hijo el teniente Miguel Báez Perelló (un joven de apenas 20 años), y llevados a la cárcel de Nigua donde ambos fueron salvajemente torturados por Ramfis Trujillo, el tío idolatrado de Ramfis D Trujillo. Ese hijo de don Miguel Ángel, no tenía nada que ver con el complot para ajusticiar al maldito tirano.

9 – El sádico de Ramfis se ensañó con Don Miguel y su hijo. Torturó a estas dos personas hasta lo indecible. Al hijo lo mandó a matar, descuartizar y cocinar, para luego dárselo de comer al padre. Cuando Don Miguel le informaron que la carne que había ingerido eran las nalgas de su hijo, cayó en un shock emocional que en pocos días lo llevó a la muerte. Todavía hoy, se ignora el lugar en que sus cuerpos fueron enterrados, o si fueron tirados al mar.

El asesinato de los héroes del 30 de mayo

10 – Pedro Livio Cedeño, Salvador Estrella Sadhalá, Luis Manuel Cáceres Michel (Tunti), Modesto Díaz Quezada, Roberto Pastoriza Neret (Fifí), y Huáscar Antonio Tejeda Pimentel, “seis pro-hombres, seis Héroes Nacionales”, por ellos haber participado en el ajusticiamiento de Trujillo. Después de estos ser torturarlos despiadadamente, los asesinaron amarrados a un cocotero. Participaron en esta masacre, Ramfis y Radhamés Trujillo, Marcos A Jorge Moreno (jefe de la Policía Nacional), Tapia Sesé (sub-jefe de la Policía), José Alfonso León Estévez, Luis José León Estévez (a la sazón esposo de Angelita), Américo Dante Minervino (subjefe de la Victoria), el mayor Disla Abreu, los Coroneles Gilberto Sánchez Rubirosa (Pirulo) y otros.

11 – En esta infamia, el padre del doctor Leonel Fernández, el teniente José Antonio Fernández Collado a la sazón chofer de Luis José León Estévez y de Ramfis Trujillo, por órdenes de Marco Jorge Moreno, junto a un tal Careto, trasladó los cadáveres de los héroes a un sitio desconocido hasta el día de hoy, pues ambos murieron sin revelar ese lugar. Se dice, que este crimen fue instigado por Joaquín Balaguer, a la sazón presidente de la Republica, pues se rumora, que él le pidió a Ramfis, que antes de irse del país, le resolviera el problema que constituían esos individuos vivos.

Monumento para honrar los héroes del 30 de mayo

12- La Fundación Héroes del 30 de Mayo y las autoridades y pobladores del municipio de Nigua, han erigido un monumento con las efigies de los seis héroes del 30 de mayo. Cada 18 de noviembre en este altar se hace un acto para honrar la memoria de estos patriotas.

A este sagrado lugar, un día se presentó Ramfis D Trujillo y expresó: “vine a este lugar a recrear escenas familiares y a ver el monumento a esos perros”

13 – Como vimos, mientras la canciller alemana Angela Merkel, siente vergüenza e indignación por el holocausto, y pide perdón por ello en nombre de la humanidad y del pueblo alemán, al contrario, el Ramfis Domínguez que nos ocupa, dice, “que no tiene que pedir perdón por los hechos de sus antepasados, especialmente por los cometidos por su abuelo, argumentando, que él no tuvo nada que ver con eso, porque cuando aquello sucedió, él no había nacido”.

14- Respecto a estos hechos, a este Ramfis Domingo le digo, que tampoco el papa Francisco, ni Angela Merkel, ni los hijos de Pablo Escobar tuvieron que ver con los hechos, por los cuales ellos han pedido perdón. A este orgulloso nieto del sátrapa, le digo, que el pedimento de perdón de los aludidos, se debe al grado de humildad, conciencia, decencia y respeto, que ellos tienen hacia la humanidad, particularmente hacia los afectados, y por sus respectivas naciones.

15 – A los héroes del 30 de mayo, Ramfis Domínguez, los tiene por perros, y a la bestia de su abuelo como un gran ser humano. Niega que su abuelo fuera un ladrón y un asesino, y soslaya sus infamias, y cínicamente argumenta, que esos hechos, tienen una justificación histórica.

16 – Lo he dicho varias veces, Ramfis, por ley genética, no tiene a quien salir bueno, ni por el lado paterno, ni materno. Sus ancestros, por ambos bandos, fueron protagonistas de crimines y robos. José Trujillo Valdez (Pepe), el padre de Rafael Leónidas Trujillo, desde joven se destacó como cuatrero. Pepe siempre vivió de negocios ilícitos, negociando con cosas ajenas (vacas, caballos, mulos, tierras, maderas, casa, etc.), que vendía o canjeaba como suyas. Estamos hablando de un hombre que nació en 1865 y que murió en 1935, a la edad de 70 años.

17 – También esta familia se ha destacado por violadores de mujeres. El abuelo de Ramfis, las violaba hasta en los altares de las iglesias. La impronta delincuencial de esta gente se remonta, desde que ellos se asentaron en Cuba o aquí en nuestra RD. Desde ese entonces, han pasado siete generaciones de esa estirpe, sin que muestren rompimiento con esa conducta psicopática. Para peor, Ramfis, con la defensa a sus ancestros, y con sus mentiras y pretensiones, las estas reafirmando. Por ejemplo, él sabe que no puede ser candidato a la presidencia de Republica por expresa normativa constitucional que pesa en su contra, por ser un nacional extranjero, sin embargo, él insiste que va, a sabiendas de que no puede. Pero lo hace, porque esa actividad le está reportando muchos millones, que colecta con sus ingenuos seguidores.

Consideraciones generales

A – Ante la defensa que Ramfis Domínguez hace de sus ancestros, especialmente de su abuelo y de su tío Ramfis Trujillo, (del cual se siente orgulloso de llevar su nombre, sin que para ello se tenga en cuenta que fue un criminal de siete suelas), entonces, hay que considerar, que este Ramfis Domínguez, no es buena persona. Si él fuera como Angela Merkel, el papa Francisco y los hijos de Pablo Escobar, sentiría como ellos vergüenza frente a la conducta y hechos deleznables cometidos por sus ancestros, ante lo cual, también, humildemente hubiese pedido perdón, tal como lo hicieron aquellos.

B – Pero además, por respecto a las víctimas y a un país, al que con sus incursión en la política y apetencias presidenciales, hiere y afrenta profundamente el sentimiento nacional, y más cuando lo hace proclamando que el demonio de su abuelo fue un gran ser humano, y niega que esa bestia fuera un ladrón, y que soslaya sus grandes y horrendos crímenes, y que incluso en esa aberración, justifica esos crímenes, argumentando que aquello era necesario para llevar la democracia al país y para conducirlo por las sendas del progreso, y que aquello fue producto del contexto histórico de los tiempos en que vivía el mundo.

C -Si Ramfis fuera buena persona, no hubiese incursionado en la política como lo hace, porque con ello expondría a los suyos, principalmente a sus padres, en la picota publica, para más descredito de ellos, y para vergüenza de sus hijas. Si Ramfis, fuese bueno, por amor a sus padres y a sus hijas, hubiese optado por llevar una vida alejado de la política, para no remover ese bochornoso pasado que perjudica a su familia. Pero sus enfermizas aspiraciones (tal como la de su abuelo), son más fuertes que el amor y respeto que él debería sentir por su familia, especialmente por sus hijas.

D – Otra cosa, si Ramfis Domínguez se hubiese abstenido de incursionar en la política dominicana, como era lo decente y correcto, nos hubiese ahorrado a los que nos ocupamos de defender la patria, la amargura que implica escribir sobre un tema tan desagradable como este; a la vez, nos hubiese evitado toda la amargura que conlleva enfrentarlo a él y a sus ideales. También, con esa abstención, Ramfis Domínguez le hubiese evitado al pueblo antitrujillista y a los familiares dolidos, que sobreviven y descienden de los héroes y heroínas que fueron asesinados o torturados en la época de aquella satrapía, – repito – esa abstención, le hubiera evitado la indignación, el desafío y la mala sangre que provoca en esa gente y el pueblo consciente, el que un Trujillo trujillista y desconsiderado, esté aspirando a gobernar a nuestro país, en base a defender a un tirano y a todo sus familiares, que en conjunto, no fueron más que escorias, con una saga de espanto.

E- Este Ramfis, quiere cargar con “las supuestas glorias”, el dinero y bienes de su abuelo Trujillo, más no así, con sus desmanes. Esto es un imposible, porque tratándose de herencia, se hereda todo, lo bueno y lo malo, incluyendo, lo material, lo social y lo genético. En este orden de ideas, la calva que Ramfis tiene, es heredada, su dinero y siquis, también y él no reniega de eso. Y aunque es cierto, que él no tiene nada que ver, con los crímenes de sus antepasados, sin embargo, cuando los defiende a capa y espada, se convierte en sus cómplices, lo que nos dice, que si él hubiese nacido en aquellos tiempos, hubiese sido, tan ladrón y criminal como todos ellos, porque su alma, es connatural con ellos.

F – Como muchos de los ramfistas son fanáticos ciegos y sordos con su loco, a ellos les advierto: señores, el diablo nunca se presenta como diablo, sino, como oveja. Pero también, les recuerdo, que la genética y la neurociencia confirman, que en la sangre va todo, el cuerpo, el alma y la psiquis, y que no hay excepción a esa regla. Por lo tanto, “hijo de gato caza ratón. De tal palo tal astilla”. Ningún cocotero da yuca. La mujer, el hombre y el animal, hay que buscarlo por la raza. De no seguir estas reglas en un cruce genético entre humanos o animales, corremos el riesgo, de que las criaturas engendradas, nos salgan tremendos pencos.

Posdata

A – Para finalizar, a Pilar Awad le digo. Cierto, es una desvergüenza que muchos de nuestros compatriotas anden detrás de un Trujillo y tras otros tantos que en perversidad y corrupción con ladrocinio, no se diferencian mucho del ínclito perínclito de San Cristóbal.

B – Es algo triste y lacerante para alguien que haya sufrido en carne propia las embestidas de “Chapita” y su familia. Pero, por ello, no te deprimas Pilar; mejor perdónalos porque esos no saben lo que hacen. El ignorante se hace daño a sí mismo, y no lo sabe. No obstante, son muchos más, los dominicanos que no hemos perdido la dignidad y la vergüenza. Pilar Awad, por esa condición de trascendencia, en nombre de todos los dominicanos honorables, de nuevo te digo: “Pilar Awad, en tu lucha contra Ramfis y su trujillismo, tú no estás sola, millones de dominicanos decentes estamos contigo. Prosigue en tu lucha, que con Dios delante, nuestro pueblo, a un Trujillo jamás le concederá el honor y la alta responsabilidad de gobernarnos. La deuda de sangre y dignidad, que tenemos con los que murieron combatiendo aquella tiranía, será honrada, jamás defraudada.

El que tenga cerebro, oídos y ojos, que oiga, vea y piense.

