Radio Novel 93 de Bonao celebró su 48 aniversario

BONAO, República Dominicana. – La emisora Radio Novel, frecuencia modulada, (FM) de la ciudad de Bonao, celebró su 48 aniversario de servicios a la colectividad y a la nación dominicana.

Una nota del periodista Vicente (Tony) Balbuena, recuerda que el 5 de septiembre de 1977 salió al aire la llamada Novia de Bonao, cuando las emisoras de amplitud modelada (AM), dejaron de ser una opción para los radioyentes.

Fundada por su director y propietario, Pedro María Jiménez Domínguez, en un tiempo muy corto captó el gusto de los oyentes de la Villa de las Hortensias, que para ese año era un municipio de la provincia La Vega, recuerda.

PROGRAMAS DE GRAN AUDICIENCIA

Balbuena indica que Radio Novel iniciaba su programación a las 5 de la mañana con música de bachatas y tenía un invitado a las 8 y 30 AM. Las transmisiones ocupaban el segundo nivel del edificio Fantino.

Indica entre sus primeros locutores a José Rafael Polanco, (Alemán), Franco Paulino, Víctor Ovando (El Chino), Osvaldo Paulino, Ana María González, todos fallecidos, y Tony Polanco, entre quienes brindaron su talento a la locución local y regional.

La emisora, señala, también implementó los festivales de la voz en categorías infantil y de adultos, para que el talento de la ciudad fuera conocido de manera pública.

PADRE DE LA TELEVISIÓN LOCAL

Jiménez Domínguez, además de la creación de la primera emisora de FM, es considerado el padre de la televisión local por cable, a nivel provincial, precisa.

También el construyó, dice, los primeros estudios de televisión en Bonao y dio oportunidades a jóvenes que luego incursionaron en ese medio y la radio nacional.

Personalidades locales, destaca, solicitan a las autoridades municipales que una calle de Bonao lleve el nombre ¨Ingeniero, Pedro María Jiménez Domínguez¨, por sus aportes a la comunicación social.

agl/of-am