¿Qué vamos a hacer con el merengue? (OPINION)

El autor es educador. Reside en Santo Domingo

POR FRANCIS ANTONIO LORA RAMÍREZ

Durante unos años, los dominicanos, fuimos objeto de una serie de polémicas, con relación al “origen del merengue”. Algunos se prestaron a considerarlo en Cuba, otros en Puerto Rico; y hasta en Haití, etc., como si ello se tratara de adjudicar o adjudicarse cosas como quien reparte uvas.

Otras voces, no obstante (la de los expertos), basados en fuentes fidedignas (pruebas testimoniales, legajos históricos, hallazgos, etc.), no dudaron en reconocer, con sobradas justificaciones: nuestros derechos, credenciales, y créditos de todo nuestro bagaje musical y cultural.

Por su lado, las voces agoreras, se obstinaron en negar (con cuánto pudieron), hasta nuestra dignidad, con ligeros argumentos que solo respondían a intereses malsanos, ¡muestra de su vano y absurdo pataleo!

Después de tantas escaramuzas y múltiples rodeos ideológicos, las aguas fueron tomando su cauce. Todo lo acontecido comenzó a quedar atrás. Muchos fueron los que desde su litoral buscaron su comodín. ¡Aleluya!

De la reseña histórica del merengue

Como se sabe, las décadas de: los 70, los 80 y los 90, fueron las de mayor esplendor del merengue en nuestro país. Bueno, aún más allá de los 90, surgieron muchas agrupaciones merengueras y sonaron “excelentes piezas…” Pero también unos “merengues de mala leche”, amorales, despilfarradores de los valores y las buenas costumbres.

Lo acaecido con ello fue que se quiso vender como merengue, una serie de “tropelías infundadas”, que habló (y habla aún hoy), muy mal, incluso del buen “merengue de calle”. “Lo interesante del asunto, es que el tiempo se ha encargado de “darle” a cada quien lo suyo.

El merengue, ciertamente ha “evolucionado”; ¡de eso no hay dudas! Pues con el tiempo se le ha ido agregando una serie de instrumentos, que en cierto modo lo han llevado a nuevos formatos, estilos y enriquecimiento… Pero de ahí a que haya “involución” (como dicen las malas lenguas), es otra cosa…, de la que luego nos ocuparemos.

Es muy evidente que la razón siempre ha estado de nuestro lado… Así que no quepa ninguna duda: el ritmo musical llamado “merengue”, es oriundo de República Dominicana: un ritmo autóctono y genuino, “pieza de nuestra cultura popular e idiosincrasia”.

Reconocimientos, renombre y un espacio de honor

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), por su parte, ha inscripto y declarado al merengue: “Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad” (30 de noviembre de 2016); y más tarde la Organización de Estados Americanos (OEA), lo declaró: “Patrimonio Cultural de las Américas” (23 de mayo de 2018)

Esto quiere decir, que nuestros esfuerzos y perseverancia han valido la pena, al ser el merengue universalizado, lo que además significa, que el nombre de República Dominicana, ha alcanzado con ello, reconocimientos, renombre y un espacio de honor en la cultura universal.

Desde entonces, la historia se reedita a favor de nosotros, los dominicanos. En cualquier parte del mundo, pues, donde se hable de merengue, se estará diciendo con ello: “República Dominicana”.

Eso es más que un logro: ¡es una victoria que debemos celebrar los dominicanos, con orgullo y gran entusiasmo!

¡El camino ya está despejado! Contamos con “reconocimientos, honra y talentos” … Y surge la pregunta: ¿Qué vamos a hacer con el merengue?

Lo que ahora se necesita es: incentivo, respaldo, apoyo real y efectivo, de todos los medios de comunicación y del Estado.

Se requiere, pues, que en los periódicos (y redes sociales), se hable más de ello; que en la tv., y la radio se abran muchos más programas alusivos; que, en los barrios, el Estado establezca escuelas de dicho género musical; que tenga más vigencia (y oficial), en la Web, etc.

¡Vivamos lo nuestro! El merengue es parte de nuestra cultura popular e idiosincrasia: producto de nuestro modus vivendi, materia prima, cotidiana, sin parangón.

Por eso y mucho más, somos, naturalmente: ¡la tierra del merengue!

