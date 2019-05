Que debe hacer facebook con los perfiles falsos

Los que somos Taínos migrantes al silver conocimiento, me refiero a personas como yo que nacimos en los tiempos en que el fututo, las señales de humo y los tambores , nos enteraban de los grandes acontecimientos, con la seguridad de que lo que se nos comunicaba era cierto y real.

Hoy cuando la modernidad nos coloca a un clic de las distancias más grandes del planeta,vivimos incertidumbres, dudas de si lo que nos están transmiendo es verdad o es maniobra de desaprensivos que operan cuentas con perfiles falsos.

En mi Provincia,Barahona, se viven las envestidas de varios facebook, creados con perfiles falsos, dedicados a la injuria, al insulto y desprestigiar conductas de políticos, funcionarios y hasta de periodistas.

Desde la irresponsabilidad se dicen muchas barbaridades sin soportes de tanta gente con el único interés de desacreditar intimidades y acciones,alterando de un modo u otro su tranquilidad espiritual y su moralidad.

Se dicen tantas cosas feas contra quienes se quieren desacreditar y son tantas las veces que esos infundios se repiten que terminan causando daños severos contra reputaciones, sin consecuencias.

Cuentas con perfiles falsos, como Pedro feo Matos, Santos Camaño,Juan Luis Pérez,Carolina Cancan Garó, jhon Wayne, y otras tantas dedicadas al descrédito que son un verdadero rompe cabeza.

En honor a la verdad no conozco la identidad de quienes operan esas cuentas, aunque a todos nos llegan los nombres de posibles operadores, pero sin la seguridad de que sea algo real.

Hay perfiles que se han creado con una finalidad y cuando han logrado su objetivo,lo han desaparecido, recuerdo una cuenta creada para tales fines con el nombre de !La cucaracha que mea! Esa logró desacreditar, congresistas, Generales y hasta periodistas locales.

En conclusión, hay preocupación por esa manifestación odiosa de cuentas con perfiles falsos, que muchos están contemplando pedir a Facebook que actué en consecuencia que cada cuenta que exista o se cree, se verifique si los datos y fotos corresponden a quienes se identifican como sus operadores o dueños.

No es difícil,las plataformas tienen las herramientas para librarnos de la irresponsabilidad de tantos que prefieren desde una plataforma falsas desacreditar a quienes no les caen bien o que no tienen la debida responsabilidad para decir la verdad, o sus verdades de frente como debe ser.

Yo como Taíno migrante al silver conocimiento y conocedor de la importancia de las redes en un mundo moderno, entiendo que deben ser usadas con responsabilidad, para contribuir a la educación y las informaciones responsables.

of-am