Qatar aportará US$44 millones para lucha antipandillas en Haití

PUERTO PRINCIPE.- El gobierno de Qatar se comprometió a entregar 44 millones de dólares estadounidenses para ayudar al mantenimiento de la Fuerza de Supresión de Pandillas (FSP) en Haití, donde los bandidos controlan casi el 90 por ciento de esta capital.

Laurent Saint-Cyr, jefe pro tempore del Consejo Presidencial de Transición de Haití hizo el anuncio tras su regreso del país árabe, tras participar en la Cumbre sobre Desarrollo Social en Qatar.

El Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Qatar, Mohammed bin Abderrahmane Al Thani ratificó el compromiso que tiene su nación con el restablecimiento de la seguridad en Haití.

Durante un encuentro bilateral en Doha, Al Thani reafirmó que la nación árabe tiene interés en contribuir al despliegue de la FSP.

En respuesta a una resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 30 de septiembre de 2025.

Ambas partes-según el diario digital Haití Libre- discutieron el establecimiento de asociaciones prometedoras en el campo social, particularmente para la reintegración de los jóvenes y la construcción de viviendas para miembros de la Policía Nacional de Haití.

También acordaron continuar el diálogo estratégico y explorar nuevas áreas de cooperación en áreas de interés común.