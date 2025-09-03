Putin reta Zelenski viaje Moscú a reunión; Ucrania lo rechaza
MOSCU 3 Sep.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha propuesto este miércoles a su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski, celebrar en Moscú la reunión bilateral que reclama, pese a que ha evitado cualquier mínima concesión con respecto a la invasión iniciada en febrero de 2022.
«Si Zelenski está listo, que venga a Moscú», ha afirmado Putin, durante una rueda de prensa en la que ha reconocido que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió expresamente que accediese a este encuentro bilateral, que teóricamente debía haberse concretado en dos semanas.
Putin ha comparecido ante los medios desde China, desde donde ha reiterado que «sigue en pie» una invitación para que el propio Trump visite Moscú, pese a que ha admitido también que no existe ningún tipo de plan al respecto. Ha alabado no obstante el papel de los actuales mediadores, entre ellos el enviado estadounidense Steve Witkoff.
En cuanto al conflicto en sí, el mandatario ruso ve margen para ponerle fin y llegar a «una solución aceptable» si prevalece «el sentido común», aunque sobre el terreno, ha apuntado, son las Fuerzas Armadas de Rusia las que tienen la iniciativa y «avanzan en todas direcciones». La parte ucraniana, ha afirmado, se limita a «tapar huecos».
UCRANIA LO RECHAZA
KIEV.- El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha acusado al presidente ruso, Vladimir Putin, de intentar «tomar el pelo a todo el mundo» al presentar propuestas «inaceptables» como la invitación lanzada este miércoles a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, para reunirse en Moscú.
«Hay otras propuestas serias y el presidente Zelenski está listo para que la reunión tenga lugar en cualquier momento», ha esgrimido el jefe de la diplomacia ucraniana, que ha recordado en su cuenta de la red social X que al menos siete países se han ofrecido a acoger la hipotética cumbre bilateral entre los dos presidentes.
Por ello, cree que a estas alturas «sólo un aumento de la presión puede forzar a Rusia a que se ponga seria en relación al proceso de paz», en línea con los llamamientos que viene lanzando desde hace semanas el propio Zelenski.
Sibiga ha respondido de manera tajante a unas declaraciones de Putin en las que retaba públicamente al mandatario ucraniano a viajar a la capital rusa. «Si Zelenski está listo, que venga a Moscú», ha afirmado durante una rueda de prensa en China en la que ha señalado también que sigue encima de la mesa una invitación similar para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
of-am
Que descaro, carajo….Que viaje a Moscu para envenenarlo o hacerle un atentado?