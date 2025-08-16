Propone quedarse con parte de Ucrania para cesar los ataques
MOSCU, 16 Ago..- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha propuesto quedarse con la región entera del Donbás, que representa la práctica totalidad del este de Ucrania, a cambio de paralizar su ofensiva y no realizar nuevos ataques a este país.
Fuentes próximas a la cumbre que Putin sostuvo con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señalan que esta fue una de las condiciones para aceptar un posible acuerdo de paz con el Gobierno ucraniano.
En el momento de que las fuerzas ucranianas se retiraren de la región — que comprende las provincias de Donetsk y Lugansk, parcialmente incorporadas a Moscú — el presidente ruso ordenaría inmediatamente detener la ofensiva en los frentes de Zaporiyia y de Jersón, en el sur del país, informan el ‘Financial Times’, la cadena estadounidense NBC y la agencia Bloomberg.
Estas mismas fuentes indican que Putin habría prometido detener cualquier otro tipo de ataque contra Ucrania, como los bombardeos con drones y misiles crucero que efectúa habitualmente contra el centro y el oeste del país.
Trump ya comunicó la propuesta a los líderes europeos
Putin trasladó ayer este mensaje a Trump, quien dedicó las horas siguientes a comunicar la oferta a los líderes europeos, en lo que el presidente ruso, de nuevo según estas fuentes, entiende como una «concesión territorial».
Sin embargo, el mandatario también avisó a su interlocutor estadounidense que no ha abandonado el resto de las llamadas condiciones «fundamentales» para poner fin definitivamente al conflicto.
Moscú, cabe recordar, exige que Ucrania asuma un estatus permanente como potencia no nuclear, alejada de la OTAN, con plenas garantías para la comunidad rusoparlante y, por encima de todo, el reconocimiento de lo que Rusia llama como «la nueva realidad territorial».
Entrega de ciudades dejaría a Ucrania en situación vulnerable
Cabe recordar que las fuerzas rusas controlan aproximadamente el 70 por ciento de Donetsk, pero la cadena de ciudades en el oeste de la región permanece bajo control ucraniano y es un cinturón defensivo crucial, cuya entrega dejaría al país en una situación extremadamente vulnerable en el caso de una nueva ofensiva.
En lo que corresponde a Lugansk, las fuerzas rusas controlan la práctica totalidad de la región, excepto una pequeña porción en su extremo oeste.
garantías de seguridad
Las «garantías de seguridad» fueron otro tema destacado en la cumbre de Alaska. En este sentido, Trump ha comunicado a los líderes europeos que Putin está, en principio, dispuesto a aceptar algún tipo de solución internacional para proteger a Ucrania contra una nueva ofensiva rusa, siempre y cuando no involucre la presencia de la OTAN.
Ese escenario coincide con una estimación realizada este pasado viernes por Trump, antes de la cumbre de Alaska. En comentarios ante los medios norteamericanos durante el vuelo a Anchorage, el presidente estadounidense contempló la posibilidad del despliegue de una fuerza multinacional «con Europa y otros países» pero nunca «bajo la forma de la OTAN», una opción que el presidente estadounidense ya descartó de manera sumaria. «Hay cosas que nunca van a pasar, pero por lo que a Europa se refiere, cabe esa posibilidad», ha concluido.
of/am
no es tan facil aceptar cuando aguien llega y me quita mi casa ,mi finquita , mi tiendita mi restaurant y mi mujer y ninos y hermanas
que le pareces a usteda?
Porque hay que permitirle que se robe parte de Ucrania a este enano
Es decir, el ratón Putin, en el acuerdo del pare de la ‘operación especial’, quiere todos para él, aún, con los territorios que se ha robados. Que calamidad tiene ese infierno, manejando el país mas grande del planeta y así quieres más. Y eso no es nada…!. Donde le pone el cascabel al gato es que, también, pides, a Ucrania, no pertenecer a la OTAN. Si quieres más, pídele la esposa de Zelenski…
… para que cumpla con la tripleta sin oportunidad de perderla. Ahora, y no lo puedo entender, porqué, si los gus anos prorusos, por este foro, se ufanan, se mofan de la OTAN, indicando su inoperabilidad en las respuestas, supuestamente, dentro la interioridad de Ucrania. Y entonces, en qué estamos?. Es o no, la OTAN, un freno para el ratón Putin, en esos países fronterizos…!. Para los equizofrénicos prorusos, en este foro, no.-
La propuesta está hecha, de ellos depende, que el territorio ocupado hoy, no sea el doble dentro de un año o dos. No hay prisa con esta guerra.
abusador