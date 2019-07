PUERTO RICO: Dominicanos reaccionan al discurso de Medina

SAN= JUAN.- La comunidad dominicana en Puerto Rico reaccionó al discurso del presidente Danilo Medina, con el el que Mandatario anunció que no optaría por la reelección.

José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, dijo que el discurso fue muy ambiguo, porque no dijo con sus propias palabras que no se reelegiría y “dejó las puertas abiertas para enmendar la Constitución”.

La asambleísta Claribel Martínez Marmolejos opinó que la decisión del mandatario el pueblo ganó, porque superó los deseos de un presidente. Entiende que la Constitución no puede estar sujeta a vaivenes políticos.

El comunicador Pedro Ruíz dijo que Medina «habló mucho y no dijo nada, eso fue una cantinflas, debió ser más categórico y decir no voy».

Álvaro Núñez, coordinador de la Circunscripción número 2 de la plataforma política Impulsa Puerto Rico, indicó que fue un mensaje muy positivo, para encausar al partido y el pueblo continúe victorioso.

El productor artístico y comunicador Raúl Jiménez dijo que el mensaje fue claro y llenó las expectativas, dejando las puertas abiertas para futuras posiciones dentro del partido.

El poeta Nelson Antonio Soto explicó que Medina «no dijo en ningún momento que no va, no sé lo que dijo, no entendí claro si va o no, fue un mensaje errático, confuso».

El periodista Freddy Bautista planteó que fue un discurso reeleccionista, porque Medina “dijo lo que no dijo que dijo, pero dejando meridianamente claro su intento de descarrilar a Leonel Fernández y justificando su banquete de tiburón podrido».