PUERTO RICO: Charytín comienza el 2024 con “muchas cosas en agenda”

Charytín Goyco

SAN JUAN, Puerto Rico.- Charytín Goyco piensa ser artista hasta su último día de vida y en ese espíritu comienza el 2024 con “muchas cosas en agenda”.

Aunque son “sorpresitas”, adelantó que trabajará en proyectos “diferentes y sabrosos”.

“Ahora tengo en enero 15 alguna película, pero yo no he parado, nunca he parado”, sostuvo sobre el filme dominicano que protagonizará su hijo Shalim Ortiz.

Igualmente, La Rubia de América continúa celebrando la positiva acogida de su primer libro, El tiempo pasa… ¡pero yo no!, un viaje íntimo a su infancia, “sus tragedias” y triunfos. Tras la experiencia no descarta publicar un segundo texto.

“Me he planteado de otra clase (de libro) que tengo en la mente. Inclusive tengo algunas cosas escritas. No es que me voy a dedicar a escribir libros, eso no es lo mío, pero que le agarré el gusto porque me di cuenta de que uno exporta muchas cosas, sentimientos que tiene, ideas que tiene de niño, lo puedes exportar en un libro”, expresó la artista a EL VOCERO.

La cantante y actriz dominicana considera a Puerto Rico su segunda patria. Llegó a la Isla en la década de 1970, donde estuvo radicada por más de 25 años a raíz de su matrimonio con el productor boricua Elín Ortiz (1934-2016).

“Mi hijo nació aquí, estaba yo aquí, trabajé también aquí, o sea, mi vida entera. La verdad que mi vida entera”, sostuvo sobre el país donde nacieron sus hijos, Shalim y los gemelos Sharinna y Alexander.

Goyco comenzó su carrera en la televisión en el programa semanal El Show del Mediodía de WAPA Televisión. En 1978, Charytín generó fama internacional con la canción Mosquita Muerta, a la vez que lideró El Show de Charytín, que estuvo 25 años en el aire. Como actriz se desempeñó en la telenovela Escándalo, que protagonizó junto a Iris Chacón.

“De los tres extranjeros más amados que ha habido en esta Isla, ahí estoy yo. No voy a decir a los otros”, aseguró en entrevista previa con este medio.