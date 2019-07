PUERTO RICO: Abogado critica al Cónsul Grullón y a diputados exterior

SAN JUAN, Puerto Rico.- El abogado dominicano Juan Javier Cruz Benzán hizo críticas públicas al cónsul Franklin Grullón así como a los diputados del exterior Levis Suriel y Adelys Olivares señalando que han sido un fiasco y un fracaso para los dominicanos en el exterior.

Respecto a los legisladores, dijo que “ninguno ha presentado una propuesta que haya podido llevar a cabo” y agregó que “el dinero que han percibido, si lo ponemos en una balanza en base a resultados, lo han echado a perder”.

Dijo que en el segundo periodo Olivares y Suriel fueron elegidos por sus partidos (Revolucionario Moderno y de la Liberación Dominicana) sin ir a primarias.

Señaló que en el caso de Olivares, en el tercer periodo, fue elegida por la cuota que le tocaba en virtud de la Ley 33-18, perjudicando así a otros posibles candidatos”.

Sobre Suriel explicó que ahora va a unas primarias abiertas y, a diferencia de Adelys, el partido se reservó todas las diputaciones.

“Está bien que a ella se le reserve la cuota, pero si hay otros precandidatos o candidatos que haga mejor propuesta que ella, entonces con esa decisión no podrán. Pero en este caso no va a suceder porque de la manera que se hizo ya ella ganó. Los partidos nos han impuesto dos candidatos que no han hecho nada, ni proyectos, ni propuesta que beneficien a los dominicanos en el exterior. Simplemente han ido allí a levantar la mano”, expresó.

Agregó que el cónsul Franklin Grullón no ha presentado una sola propuesta como precandidato a diputado de ultramar que realmente vaya en beneficio de la comunidad.

Dijo que él será un fiasco más ante el Congreso Nacional porque tiene más de seis años siendo cónsul y lo único que ha hecho es vender servicios de visas, pasaportes, etcétera, y no ha presentado una propuesta ante la comunidad dominicana o ante los puertorriqueños que beneficie a los dominicanos.

Cruz Benzán aclaró que hace estos comentarios como dominicano y que no está aspirando a diputado de ultramar ni a ninguna otra posición oficial.

sp-ap