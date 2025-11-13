PUCMM premia al Qik Banco por su reputación corporativa

SANTO DOMINGO. – Qik Banco Digital Dominicano, S.A. – Banco Múltiple, filial del Grupo Popular y primer neobanco del país, fue reconocido en la categoría “Reputación Corporativa” durante la 5ta Jornada de Comunicación Corporativa de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), por haber logrado tener una incidencia importante en la gente joven, gracias a su enfoque innovador y disruptivo en materia de comunicación.

El reconocimiento, propuesto mayoritariamente por los universitarios de PUCMM, resalta la manera en que Qik ha logrado posicionarse, en su corta trayectoria, como una marca relevante en el entorno financiero dominicano, gracias a una comunicación moderna, auténtica y centrada en las personas, que ha logrado conectar de forma auténtica con el público.

Su naturaleza como primer neobanco del país, con una presencia 100% digital, y su estilo cercano han sido claves para crear vínculos robustos con una audiencia que valora la transparencia, la simplicidad y la creatividad.

Comunicación enfocada en la gente

Desde su lanzamiento en 2022, Qik ha apostado por una comunicación fresca, creativa y digitalmente integrada, que rompe con los esquemas tradicionales del sector financiero. Su estrategia se ha enfocado en conectar emocionalmente con el público, utilizando un lenguaje claro, visual y cotidiano que transforma los mensajes financieros en conversaciones genuinas, lo cual ha funcionado para construir confianza con su comunidad de usuarios.

A través de sus canales digitales, campañas y contenidos, la marca se ha posicionado como una entidad que además de ofrecer productos financieros, brinda una nueva forma de relacionarse con el dinero: más práctica, humana y adaptada al entorno digital.

En este sentido, sus comunicaciones corporativas establecen una relación directa y exclusiva con los usuarios a través de su App Qik, sus comunicaciones electrónicas y sus perfiles de redes sociales @Qikbanco, en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, X, Threads y LinkedIn, que brindan una experiencia ágil, intuitiva y centrada en las necesidades de las personas.

Sentido de pertenencia

“En Qik hemos demostrado que la innovación no solo ocurre en la tecnología, sino también en la forma de comunicar, al generar sentido de pertenencia en un público que busca autenticidad, cercanía y propósito en las marcas que elige”, explicó el señor Arturo Grullón, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Qik, al agradecer la entrega de este galardón de la Jornada de Comunicación Corporativa de la PUCMM.

En este sentido, el neobanco promueve productos, servicios y módulos de educación e inclusión financieras de fácil accesibilidad, diseñados para ayudar a los clientes a seguir creciendo y con el objetivo de fortalecer la confianza en la propuesta de valor de Qik.

Innovar y conectar

Con este logro, el banco digital reafirma su misión de seguir innovando en su forma de comunicar y conectar, manteniendo siempre como centro a la gente y consolidando su propósito de transformar la experiencia financiera en algo simple, humano y relevante para todos.

Los interesados en convertirse en clientes del neobanco pueden hacerlo registrándose en https://qik.do o descargando la aplicación desde la App Store o Google Play.

of-am