Prosiguen trabajos reparación de una calderas Punta Catalina

Punta Catalina.

Santo Domingo, 15 ago.- Técnicos de la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (Egepc) continúan este viernes la reparación de una de sus calderas, con el fin de restablecer la operación de la unidad número 2, que salió de servicio el martes debido a un pinche en la pared del hogar de la caldera.

Tras el enfriamiento requerido de unas 24 horas, «se iniciaron de inmediato las labores de reparación», explicó la Egepc en un comunicado.

Durante la madrugada de este viernes se llevaron a cabo comprobaciones de espesores de los tubos, radiografías de soldaduras e inspecciones técnicas que permitieron identificar y avanzar en las reparaciones, las cuales continúan en proceso.

Según el comunicado, las pruebas hidrostáticas para verificar la integridad de las tuberías están programadas para realizarse en horas de la tarde de hoy, como parte de las acciones que permitirán garantizar la calidad y seguridad de la reparación.

En total, se trabaja en 12 tubos de la caldera, a los cuales se les incrementará el espesor mediante procedimientos de revestimiento y soldadura, con la colaboración de representantes del fabricante del equipo.

La empresa pidió excusas a la población por las molestias causadas y dijo que sus equipos técnicos «laboran sin descanso para devolver la unidad al sistema eléctrico en el corto plazo».

of-am