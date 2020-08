Propulsores favorecen la enseñanza del judo en su esencia pura

SANTO DOMINGO. “Creo que se debe enseñar el judo en su esencia pura como una forma de cultivar el respeto”.

Así se expresó el propulsor y ex atleta de alto rendimiento Kenzo Yamamoto al tomar parte en el “VII Foro con Propulsores del Judo Dominicano y Salón de la Fama de las Artes Marciales Mixtas” que organizó la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) a través de la plataforma virtual Zoom.

En el encuentro también participaron los también veteranos judocas Rafael Cruz y Eddy Cruz, quienes además contaron sus inicias en la disciplina y cómo contribuyen a la formación de jóvenes en sus respectivas comunidades.

“Cada persona, de acuerdo a su condición física, debe desarrollar su propio estilo”, continuó diciendo Yamamoto, un inmigrante japonés que llegó al país a la edad de ocho años por Dajabón.

Yamamoto, quien reside en Santiago, inició en el judo en 1965 en el Loyola de San Cristóbal, donde se graduó de Perito Industrial. El deportista confesó que su historia en el judo se dividió entre San Cristóbal y Santiago.

Eddy Cruz recordó las enseñanzas del fenecido sensei Mamoru Matzunaga, quien hacía mucho énfasis, según dijo, sobre el comportamiento del judoca y la disciplina.

Eddy Cruz, quien reside en New Jersey, Estados Unidos, tuvo sus inicios en el judo en San Juan de la Maguana en 1968. “Este deporte me ha dado una vida disciplinada, me enseñó a ser paciente y a observar a las personas”, agregó el competidor y entrenador.

El ingeniero agrónomo Rafael Cruz se mantiene muy activo expandiendo el judo. El profesional recuerda que su hermano Eddy fue su inspiración en sus inicios en 1970.

Actualmente trabaja en la práctica del judo en Manzanillo. “La filosofía del judo es muy importante, enseña a uno a vivir y desarrollarse”, indicó Rafael, quien resaltó que su mayor satisfacción es poder contribuir a la formación integral de los niños y jóvenes.

Durante el encuentro virtual, el presidente de la Fedojudo, licenciado Gilberto García, manifestó que el conocer las historias de los propulsores de los inicios del judo contribuye a enriquecer la historia de esta disciplina en el país.

“Nuestro propósito es que no nos salgamos de los principios del judo”, agregó García.

El séptimo Foro Virtual con Propulsores del Judo Dominicano y Salón de la Fama de las Artes Marciales Mixtas fue organizado por la Fedojudo con la coordinación de Leidi Germán, directora técnica del organismo.

of-am