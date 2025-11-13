Propone medidas para evitar futuros eventos energía

Osiris Guzmán

SANTO DOMINGO.- El ingeniero Osiris Guzmán Delgado propuso este jueves medidas para evitar otro apagón general, como el que ocurrió el martes en República Dominicana.

Dijo que el apagón general del martes último “confirma la urgente necesidad de reforzar los mecanismos de protección, monitoreo y respuesta del sistema eléctrico dominicano para garantizar su estabilidad ante futuras contingencias”.

En ese sentido, estimó conveniente diseñar e impulsar un plan nacional de fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), con el propósito de prevenir apagones generales, reducir el tiempo de restablecimiento del servicio y elevar la confiabilidad del suministro eléctrico en todo el territorio nacional.

Las medidas generales que propone el antiguo miembro del consejo de dirección de la Superintendencia de Electricidad son las siguientes:

-Implementar sistemas automáticos que detecten fallas internas en las subestaciones y las aíslen de inmediato, evitando su propagación al resto del sistema.

-Sustituir equipos tradicionales por relés digitales inteligentes (IED) que actúan en milisegundos, brindando una respuesta más precisa ante sobre corrientes o fallas de voltaje.

-Establecer mecanismos automáticos que reduzcan o redistribuyan la carga de forma ordenada ante desequilibrios, impidiendo apagones en cadena.

-Desarrollar redes de fibra óptica (OPGW) y enlaces redundantes que aseguren comunicación estable entre las principales subestaciones y centros de control.

-Instalar Unidades de Medición Fasorial (PMU) para registrar el comportamiento eléctrico del SENI en tiempo real, facilitando la detección temprana de desviaciones.

-Diseñar protocolos automáticos de restablecimiento que prioricen hospitales, acueductos, telecomunicaciones y zonas turísticas.

-Crear programas permanentes de formación para el personal técnico del sector eléctrico y establecer sistemas de diagnóstico que anticipen posibles fallas”.

Explicó que “el apagón nacional del 11 de noviembre de 2025 evidenció las limitaciones del sistema eléctrico dominicano en materia de protección, control y capacidad de respuesta ante emergencias”.

“El SENI requiere una política técnica integral que incorpore tecnología moderna, comunicación constante y personal altamente capacitado, a fin de asegurar la resiliencia energética nacional”, destacó.