PROPEEP entrega en Azua 400 metros “Paseos de los Colores”

El proyecto forma parte de la iniciativa “Paseos de los Colores”, que busca resaltar la identidad cultural dominicana y el patrimonio histórico mediante la transformación de espacios públicos en galerías de arte a cielo abierto.

AZUA, República Dominicana. – La Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP) entregó 400 metros cuadrados de arte urbano en el municipio de Azua.

LOS MURALES

El primer mural fue realizado en la verja del Centro Educativo El Buen Pastor y honra a figuras de la historia y la cultura: el poeta Nicolás Ureña de Mendoza y el autor del Himno Nacional Emilio Prud’Homme.

Asimismo, a la educadora Colombina Bucarelli, reconocida por sus aportes a la enseñanza en la región Sur.

El segundo mural se encuentra en la Iglesia Nuestra Señora de los Remedios, en el parque central de Azua.

Resalta la imagen de la patrona de la provincia, la Virgen de los Remedios, acompañada de palomas como símbolo de fe cristiana y representación del Espíritu Santo, junto a la Santa Cruz.

ARTISTAS PLÁSTICOS

La obra contó con la dirección de Dominicana Cultural y Creativa, una iniciativa del Banco Popular.

Trascendió que los artistas Mino Miranda, Vladimir Rodríguez, Kelvin Clase, Marcos Jiménez, Gerson Acosta, Pelo Rafael y Joel Amado, lograron plasmar la esencia cultural de Azua en sus muros.

DESTACAN ROL DE LA IGLESIA CATÓLICA

Al encabezar la actividad, el director de PROPEEP, Robert Polanco, destacó el papel histórico de la Iglesia Católica en el desarrollo nacional.

Asistieron la senadora Lía Díaz, la gobernadora provincial María Minerva Navarro, el alcalde de Azua, Rafael Hidalgo, la diputada Brenda Ogando, el obispo José Dolores Grullón, así como otras autoridades municipales, comunitarias y religiosas.

