Programa APEC Cultural presenta exposición “Antología”

El dorso de Andrómeda, cuadro del artista.

SANTO DOMINGO.- El Programa APEC Cultural presentará la exposición “Antología”, del destacado pintor criollo Omar Molina Oviedo.

La muestra, integrada por 35 obras en acrílica sobre tela y dibujos en técnica mixta sobre papel, será inaugurada el 22 de este mes de junio, a las 7:00 p.m., y permanecerá hasta el 2 de agosto próximo en los salones de exposiciones temporales de La Casona de APEC, ubicados en la Avenida Máximo Gómez No. 72, en Santo Domingo.

“Antología” recoge la trayectoria del artista desde el año 2000, cuando finalizó la carrera de Publicidad en la Universidad APEC (UNAPEC), mediante imágenes de estilo figurativo que reflejan estampas de la sociedad contemporánea reinterpretadas y recodificadas de acuerdo con su particular cosmovisión.

“Trato, en la medida de lo posible, de no ser ajeno a las cosas que me rodean, de lo simple a lo complejo; de temas de corte social a la belleza de una silla rota y vieja. Donde otros no ven más que imágenes comunes o ruinas, yo vislumbro potencial para la deconstrucción artística”, asegura el pintor.

Muchos de sus cuadros exhiben detalles en relieve que suelen sorprender al espectador: el nombre de una calle extraído de una popular canción, la mochila en la espalda de quien no pudo abordar el barco repleto de emigrantes o la vaca que junto al perro acompaña, extrañamente, al conductor de un vehículo de la década de 1960.

“Escojo cuidadosamente los elementos pictóricos, para obtener gracia y movimiento en mis obras. Se trata, a veces, de objetos simples que me empeño en utilizar adecuadamente y con ingenio”, revela el artista.

Al considerarla un importante paso en su carrera, el pintor dominicano espera que, junto al Programa APEC Cultural, la exposición “Antología” sirva de estímulo a los jóvenes dominicanos con vocación por el arte y la cultura, a fin de puedan hacer realidad sus sueños.

jpm-am