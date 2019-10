Pro Consumidor cierra planta llenaba botellones agua con etiquetas falsas

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) cerró la planta envasadora “Agua Buenas Nuevas”, en Santo Domingo Oeste, por comercializar botellones de agua con etiquetas de marcas reconocidas y operar en condiciones sanitarias inaceptables

La institución inició un procedimiento penal, basado en el espíritu de la Ley No. 358-05 de Protección al Consumidor, dada la gravedad de los efectos que puede producir la ingestión de un alimento contaminado.

Anina Del Castillo, titular de la entidad, informó que la inspección evidenció que la planta no cuenta con permiso, ni registro sanitario, solo utilizan el sello genérico de seguridad, no lleva registro de número de lote y los botellones eran llenados sin cumplir procesos que garanticen que no se contamine el líquido.

“Estos productos podrían representar una amenaza grave a la salud de los consumidores, dado que el proceso seguido por la planta de agua no cumple con las normas establecidas para garantizar que sea inocuo; además, los botellones eran maliciosamente vendidos bajo nombre comerciales de empresas conocidas, lo que implica que el consumidor confiaba en ello, por ser marcas que se han ganado el respeto por operar adecuadamente”, dijo la funcionaria.

La planta tampoco mostró registro de mantenimiento de limpieza, realiza el lavado interno y externo de los botellones en el piso con un enjagüe superficial, no cuenta con registro de fumigación y el personal utiliza una indumentaria inadecuada.

Envasaba el producto terminado en botellones rehusados de 5 galones colocando marcas impresas exclusivas (Planeta Azul, Cristal y Alaska) y no con el nombre de su establecimiento “Agua Buenas Nuevas”, violando así el derecho a la debida información que tienen los consumidores, sus intereses económicos.

Del Castillo, sostuvo que durante la inspección se tomaron muestras del agua envasada en su presentación comercial, para fines de realizar los análisis microbiológicos pertinentes en un laboratorio certificado.

La planta localizada en el sector Sávica, No. 70, en Los Alcarrizos permanecerá cerrada como medida cautelar y preventivo.

