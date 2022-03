PRM, una familia disfuncional (OPINION)

POR WENZEL MUSSET LORENZO

Una familia disfuncional carece de vínculos afectivos y está llena de conflictos. Pueden estar en reuniones, convivir bajo el mismo techo y hasta posar para las fotos, pero la realidad es que están a un paso de sacarse los ojos.

Algo similar pasa dentro del partido del gobierno: es una organización política parecida a una familia disfuncional. Cada día se puede ver más que, entre supuestos amigos y camaradas políticos, están listos para sacarse ojos a la primera oportunidad qué tengan.

Basta con observar las constantes peleas que hay dentro de esa organización política, el partido más joven y con más conflictos internos entre sí. Viejas prácticas que todo el mundo creía habían terminado con el vergonzoso episodio de la pelea de sillas plásticas en el 2013.​

Lamentablemente estas prácticas se trasladaron al PRM porque hay dos cosas que caracterizan al partido blanco, aunque cambien de letras y es que tienen la misma capacidad intelectual y la inteligencia emocional de una piedra.

Esto les hace imposible que lleguen al consenso en momentos importantes y qué tomen decisiones a futuro que beneficien al partido, razón que los saca del poder muy rápido y les dio la fama de que sólo gobiernan cuatro años o de que no saben gobernar.

Para citar algunos ejemplos actuales podría decir los altercados de Pacheco y Antonio Taveras sacándose los trapos al sol en el Congreso. Faride y Cedeño por igual, Pacheco tildando a Faride de emperatriz por imponerse en una comisión que debatía un proyecto de ley, diputados del partido diciendo que funcionarios de su propio gobierno no le cogen las llamadas.

También el problema entre Paliza y Guido por la convención de delegados, el maltrato a las bases, funcionarios que hacen pasar vergüenza al presidente, miembros de partido que le están haciendo oposición a Luis Abinader, dirigentes que le hacen jugarretas a ministros para quedarse con sus puestos y la lista es mucho más larga, hay de todo un poco.

Aunque se llamen amigos, compañeros, camaradas y hasta familia delante de la prensa, todos sabemos que no se soportan entre sí, qué lo único qué los une es el poder, si no fuera por eso, hace tiempo esa familia disfuncional se hubiera separado.

Esperamos que no lleguen al 2024 con otra división partidaria, para que no tengan excusas cuando vuelvan a perder otras elecciones por sus problemas y ambiciones que no les permiten ponerse de acuerdo.

wenzelmlorenzo@gmail.com

jpm-am