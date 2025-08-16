PRM pospone ceremonia para celebrar 5 años de Gobierno

Local principal del PRM, en Santo Domingo

SANTO DOMINGO.- El oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) pospuso para el próximo día 22 la ceremonia programada para conmemorar los cinco años de gestión del presidente Luis Abinader.

Debido a las condiciones climatológicas quedó postergada la celebración de este domingo 17 de agosto en el Polideportivo Nuevo Domingo Savio, indica un comunicado del PRM.

La actividad fue movida para el próximo viernes 22 de agosto a las 4:00 de la tarde en el mismo lugar.

El PRM argumentó que centrará la atención de sus militantes y dirigentes en apoyar a las autoridades en las labores de prevención y orientación de la ciudadanía realizadas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

“Agradecemos su comprensión y les invitamos a sumarse a las labores de prevención y mitigación por el paso de la vaguada en curso y el Huracán Erin en todas las provincias”, concluyó el comunicado.

agl-sp