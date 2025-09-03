Prisión para tres policías y un militar acusados violar haitiana

Santo Domingo, 3 sep.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó este miércoles tres meses de prisión preventiva a tres agentes de la Policía Nacional y a un miembro de la Armada imputados de violar sexualmente y robar a una ciudadana haitiana el pasado 29 de julio.

Se trata del raso de la Armada Luis Ángel Taveras Herrera y los agentes policiales Clara Rosa Yoli Gerónimo (sargento) y los rasos Edwin Yuriel Maríñez Araujo y Ronny Alberto Monzón Sánchez, sometidos a la acción de la Justicia por su vinculación al caso.

Un comunicado del Ministerio Público indica que el hecho ocurrió la noche del 29 de julio cuando la víctima se desplazaba por la avenida España, luego de regresar del Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), donde fue a realizar una diligencia junto a un hombre al que solicitó un servicio de taxi.

Al llegar a la avenida España, la mujer y el taxista fueron detenidos por una patrulla policial comandada por la sargento Yoli Gerónimo y conducida por el raso Ronny Alberto Monzón Sánchez, quienes se encontraban en compañía del raso Taveras Herrera.

De acuerdo con la acusación, los agentes les pidieron a ambos detenidos sus documentos.

El taxista mostró su documentación, la cual tenía al día, mientras que la mujer dijo que no llevaba sus documentos físicos porque se encontraban depositados en una embajada, pero, que los podía mostrar de forma digital a través de su teléfono móvil.

Los agentes policiales Yoli Gerónimo y Monzón Sánchez le dijeron que digital no era válido, al tiempo que le indicaron que la llevarían al Vacacional de Haina para fines de deportación a su país.

Posteriormente, los policías dejaron libre al taxista y le manifestaron a la mujer que la trasladarían al destacamento ubicado en Los Farallones, sin embargo, decidieron llevarla al sector Los Tres Ojos, a un lugar oscuro y debajo de unos árboles, donde le sustrajeron la suma de 1,000 dólares y 10,000 pesos.

Después, Maríñez Araujo y Taveras Herrera, integrantes de una patrulla motorizada, quienes se encargarían de llevar a la víctima hasta un lugar claro o a su casa, la trasladaron al sector Los Tres Ojos y luego a las inmediaciones del Faro a Colón.

A pesar de que la víctima le indicaba que ese no era el camino a su casa, los agentes les contestaron de manera violenta que se callara y luego la llevaron hasta un monte donde la violaron mientras le apuntaban con sus armas de fuego.

A este lugar, luego, se presentaron la sargento Yoli Gerónimo y el raso Monzón Sánchez, siempre de acuerdo con el Ministerio Público.

