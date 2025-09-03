Prisión para tres policías y un militar acusados violar haitiana
Santo Domingo, 3 sep.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó este miércoles tres meses de prisión preventiva a tres agentes de la Policía Nacional y a un miembro de la Armada imputados de violar sexualmente y robar a una ciudadana haitiana el pasado 29 de julio.
Se trata del raso de la Armada Luis Ángel Taveras Herrera y los agentes policiales Clara Rosa Yoli Gerónimo (sargento) y los rasos Edwin Yuriel Maríñez Araujo y Ronny Alberto Monzón Sánchez, sometidos a la acción de la Justicia por su vinculación al caso.
Un comunicado del Ministerio Público indica que el hecho ocurrió la noche del 29 de julio cuando la víctima se desplazaba por la avenida España, luego de regresar del Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), donde fue a realizar una diligencia junto a un hombre al que solicitó un servicio de taxi.
Al llegar a la avenida España, la mujer y el taxista fueron detenidos por una patrulla policial comandada por la sargento Yoli Gerónimo y conducida por el raso Ronny Alberto Monzón Sánchez, quienes se encontraban en compañía del raso Taveras Herrera.
De acuerdo con la acusación, los agentes les pidieron a ambos detenidos sus documentos.
El taxista mostró su documentación, la cual tenía al día, mientras que la mujer dijo que no llevaba sus documentos físicos porque se encontraban depositados en una embajada, pero, que los podía mostrar de forma digital a través de su teléfono móvil.
Los agentes policiales Yoli Gerónimo y Monzón Sánchez le dijeron que digital no era válido, al tiempo que le indicaron que la llevarían al Vacacional de Haina para fines de deportación a su país.
Posteriormente, los policías dejaron libre al taxista y le manifestaron a la mujer que la trasladarían al destacamento ubicado en Los Farallones, sin embargo, decidieron llevarla al sector Los Tres Ojos, a un lugar oscuro y debajo de unos árboles, donde le sustrajeron la suma de 1,000 dólares y 10,000 pesos.
Después, Maríñez Araujo y Taveras Herrera, integrantes de una patrulla motorizada, quienes se encargarían de llevar a la víctima hasta un lugar claro o a su casa, la trasladaron al sector Los Tres Ojos y luego a las inmediaciones del Faro a Colón.
A pesar de que la víctima le indicaba que ese no era el camino a su casa, los agentes les contestaron de manera violenta que se callara y luego la llevaron hasta un monte donde la violaron mientras le apuntaban con sus armas de fuego.
A este lugar, luego, se presentaron la sargento Yoli Gerónimo y el raso Monzón Sánchez, siempre de acuerdo con el Ministerio Público.
of-am
EN CASO DE SER CIERTO CON PRUEBAS CONTUNDENTES QUE LOS CONDENEN A LA PENA MÁXIMA, SABIENDO LOS PROBLEMAS QUE TENEMOS CON LOS HAITIANOS Y LA MALA PROPAGANDA EN LOS FOROS INTERNACIONALES EN CONTRA DE LA PATRIA Y ELLOS SE DEJAN ARRASTRAR DE BAJOS INSTINTOS, DE REBAJAN A LA CONDICIÓN DE ANIMALES POR UN SIMPLE MOMENTO DE PLACER, QUE BAJO CAEN ALGUNAS PERSONAS, ENTIENDO PERDER LA CABEZA CUANDO CONTINUAMENTE TE HACEN MALDAD PERO ESTE NO ES EL CASO.
Porque el el nuevo código penal no incluyeron la castración para los violadores será qué se protegieron los políticos
Por lo menos los de Villa Gonzales son delincuentes,,,,pero estos son los que estan supuestamente para proteger a las personas y hacer cumplir las leyes,,seguro ya lo habian hecho tal vez a otras personas.
POR ESO SIEMPRE HE CREIDO QUE LA LEY DEBE SER MAS DURA CON QUIENES USAN LA AUTORIDAD QUE SE LES DELEGA PARA COMETER CRIMENES, PORQUE LA GENTE SE ENTREGA MANSITO Y SE DEJA ESPOSAR NO PARA QUE ELLOS HAGAN BARBARIDADES Y ENCIMA LE ROBAN AL ESTADO PORQUE LE COBRAN AL ESTADO POR UN SERVICIO QUE LUEGO NO CUMPLEN Y TRAICIONAN, SIN EMBARGO NUNCA LOS CONDENAN A LA PENA MAXIMA QUE ES LO QUE DEBERÍA SER, CASUALIDAD? NO! ES TODO UN MONTAJE DE LOS PODEROSOS DE LOS PARTIDOS, EMPRESARIOS Y ALTOS RANGOS PARA CONTAR CON EL APOLLO DE LOS POLICÍAS Y… Leer mas »
De ser cierta la versión de la violación, pues a los agentes hay que fusilarlos, no por la presunta violación sino supuestamente por haber tenido relaciones sexuales con una haitiana, algo incompatible con los ideales de Duarte.
USTED ES UN LOCO, TE GUSTE O NO HAY MUCHOS DOMINICANOS QUE SON DESCENDIENTES DE HAITIANOS QUE HAN HECHO BIEN POR LA PATRIA, LUPERON HEROE NACIONAL UNO DE SUS PADRES ERA HAITIANO, HASTA LOS QUE SON ILEGALES AL SER DEPORTADOS DEBEN SER TRATADOS CON RESPETO, TRUJILLO QUE TANTO LO DEFIENDES SU ABUELA POR LADO MATERNO ERA HAITIANA, SOLO LUCHO CONTRA LOS HAITIANOS COMO T. MARRA QUE DISTORSIONAN LOS HECHOS O MIENTEN, NO ESCO.GEMOS EN QUE CUERPO, PAIS, RAZA NACER ESO LO HACE DIOS POR NOSOTROS, SI PUDIÉSEMOS ESCO.GER TODOS QUISIÉRAMOS SER HIJOS DE UN ROCKEFELLER PARA NACER RICOS PERO NO… Leer mas »
Y LOS 8 HAITIANOS, QUE VIOLARON A UNA NIÑA DOMINICANA DE 12 AÑOS Y SE GRABARON EN VIDEO EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, AGENCIA EFE NO DIO COVERTURA, POR QUE SERÀ?
Y LOS 8 HAITIANOS, QUE DECAPITARON UN HACENDADO Y VIOLARON DU MUJER DURANTE 8 HORAS HASTA DESBARATARLA, POR WUE AGENCIA EFE NO SE HACE ECO?
LAS DECAPITACIONES, MUTILACIONES POR EL MACHETE DE HAITIANOS ILEGALES EN RWPUBLICA DOMINICANA, POR QUE NO LAS PUBLICA AGENCIA EFE?
POR QUE NO SON EXPULSADOS DEL PAIS LAS ONGS?
A ESOS HAITIANOS QUE COMENTEN CRÍMENES HAY QUE CASTIGARLOS PERO POR DIOS NO TODOS HACEN ESO, TENEMOS QUE DEPORTARLOS MASIVAMENTE PERO CON RESPETO SOLO CON LA MINORÍA QUE HACE ESAS BARBARIDADES ES QUE HAY QUE APLICARLES LA LEY SIN EXTREMISMOS VIOLENTOS SIN JUSTIFICACION, NUNCA OLVIDANDO QUE AL PERDER LA CABEZA, ESTAREMOS DANDO ARMAS A LOS ENEMIGOS DE LA PATRIA PARA QUE VAYAN A LOS FOROS INTERNACIONALES A ACABARNOS, NO ME MAL INTERPRETEN, HAY QUE SACARLOS HAITIANOS ILEGALES PERO USANDO LA CABEZA PARA LUEGO NO LAMENTARNOS.