Primera ola calor del verano en NY disparará termómetro hasta 111°

Los pronósticos indican que aunque este miércoles el mercurio marcará los 91°, el calor realmente se sentirá en los 96° debió a la humedad. Y aunque luego habrá una respiro porque la temperatura llegaría solo a 85° el jueves, a partir del viernes la ola de calor empeorará con condiciones más extremas, ya que ese día el termómetro subirá diez grados hasta los 95°, y luego, debido al índice de calor, sentiremos 111° el sábado y 105° el domingo.

Nueva York estará en “modo rostizado”, es la manera coloquial como algunos describen la que será la primera ola de calor del 2019, que trae recuerdos de lo sudorosa y asfixiante que resultó la última ola del año pasado entre el 30 de junio y el 3 de julio, y que ha encendido las alertas por parte de las autoridades.

Las agencias de la Ciudad, que este miércoles ofrecerán un anuncio formal de las condiciones climáticas y sus planes para enfrentarlas, no solamente están prestas a abrir los centros de enfriamiento que hay en los cinco condados, sino que advierten seguir al pie de la letra las recomendaciones para que el calor no afecte la salud. Especialmente insisten en que hay que estar muy vigilantes con los niños, adultos mayores y los desamparados.

Puede causar hasta la muerte

“El clima caluroso y húmedo del verano puede causar enfermedades por el calor e incluso la muerte. Más estadounidenses mueren a causa de olas de calor que todos los otros desastres naturales combinados. En la ciudad de Nueva York, más del 80% de las muertes por golpes de calor en los últimos años involucraron a víctimas que estuvieron expuestas al calor en hogares sin aire acondicionado”, comentó el Departamento de Salud de la Ciudad. “Aquellos más vulnerables al calor extremo incluyen adultos mayores, personas con condiciones médicas crónicas o de salud mental y personas socialmente aisladas”.

Y asegurando que desde ya se están sintiendo las inclemencias del calor, el colombiano Alejandro Casallas, quien estuvo jugando tenis en un parque de Astoria este martes, se mostró preocupado por lo que está por venir.

“Este calor que sigue va a ser insoportable, pero lo más importante es que estemos preparados, por eso no dejo mi botella de agua ni un momento para estar hidratado”, aseguró el profesional de la salud, quien advirtió de la importancia de estar bebiendo líquidos. “Igual aunque este calor puede llegar a ser enfermizo si uno está mucho tiempo por fuera lo mejor es ser medido y no salir, ni siquiera a la playa para estar seguros”.

Asimismo la costarricense Rita Moya, de 67 años y quien confesó temerle más al calor que al frío, hizo un llamado a las personas de la tercera edad para que no se descuiden ni cometan excesos y a quienes los cuidan para que estén alerta a cualquier señal.

“Uno ya viejo es como un carro pasado de año y aunque uno todavía funciona, el calor intenso le da más duro y por eso uno tiene que estar en la casita sin salir ni nada. Yo hoy salí porque me tocaba, pero me puse mi sombrero y me eche mucho bloqueador 100”, agregó la abuelita.

Ancianos los más vulnerables

Beth Shapiro, directora ejecutiva de la organización Citymeals on Wheels, que ayuda a ancianos, manifestó la importancia de que tengan un plan y si no están bajo el cuidado de alguien informen a algún adulto responsable sobre su condición para que estén atentos a ellos.

“Con la edad, se vuelve más difícil para el cuerpo regular la temperatura. Nuestros adultos mayores, muchos de los cuales viven solos en apartamentos sin aire acondicionado, corren un mayor riesgo de tener problemas de salud cuando el calor aumenta. Instamos a todos los neoyorquinos a que se registren con sus vecinos mayores y se aseguren de que estén tranquilos y tengan suficiente comida y bebida”, dijo la activista.

Shapiro agregó que hacer una carrera rápida a la tienda para un adulto mayor esta semana, para recoger un poco de agua, jugo o fruta solo toma unos minutos, y podría salvar vidas. “También les estamos recordando a los neoyorquinos mayores que beban mucha agua y que usen ropa liviana y holgada, permanezcan adentro, limiten la actividad física y usen un ventilador o aire acondicionado si es posible”.

Y más allá de la incomodidad que asegura le produce el calor intenso, el colombiano Ernesto Roche confesó que teme que con el reciente apagón que sufrió Nueva York el fin de semana pasado, con 73,000 residentes a oscuras, los cortes de energía vuelvan a hacer de las suyas.

“El problema es que cuando hay mucho calor, todo empieza a fallar y aunque ConEdison trata de hacer su mayor esfuerzo, hay cosas que se les salen de las manos y eso nos afectará a todo, porque nos deja sin aire acondicionado, e incluso en la penumbra”, dijo el empleado de restaurante.

Y sobre el temor de un gran apagón en camino, en medio de la ola de calor, ConEdison ya anticipó que no puede garantizar que no haya eventualidades con el suministro del servicio.

“Esperamos que pueda haber cortes en el servicio, pues esas cosas suceden durante las olas de calor”, aseguró Mike Clendenin, vocero de la compañía de luz.

La empresa de suministro afirmó además que hay una falla en un cable de alimentación de 13,000 voltios que se dañó tras el apagón del sábado.

