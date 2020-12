Prieto reveló a su familia haber hecho cosas irregulares por orden superior

César Prieto

SANTO DOMINGO.- Luis Esteban Prieto Abinader, hijo de César Prieto, reveló al Ministerio Público que su padre le había confesado que había hecho procesos irregulares ordenados o sugeridos por sus superiores.

Conforme una nota de CDN, Prieto Abinader le indicó a las autoridades que su padre lo había visitado varias veces para manifestarle la preocupación que le generaba la situación que estaba pasando con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por las investigaciones.

Agregó que su padre le manifestó que se sentía mal y que no sabía por qué estaba vivo.

“Hace varias semanas que mi padre estaba en baja, se sentía mal por la situación que estaba pasando con el partido, pero hace aproximadamente una semana que fue a mi oficina y me dijo que se sentía mal, que ni sabía por qué estaba vivo, que estaban investigando. Le dije que si había algo que investigar que investigaran, que si tenía algo que decirme, que me dijera. Me manifestó que había hecho algunos procesos irregulares, pero que no eran de corrupción, y que todos fueron sugeridos o mandados por superiores, a lo que le contesté que investiguen, que eso no era ni dolo ni corrupción”, relató Prieto Abinader a las autoridades en los interrogatorios iniciados a raíz del suicidio de su padre el martes pasado.

Cuando las autoridades preguntaron si tenía conocimiento de que su padre tuviera problemas con alguien, Prieto Abinader contestó que le perturbaba el tema de las redes sociales y que era la primera vez que veía a su padre así, tan amargado.

La diputada Sandra Abinader, esposa de César Prieto, también fue interrogada por las autoridades el día del suicidio y también reveló que tenía más de una semana inquieto, triste, y que prácticamente no dormía ni comía.

“Hace aproximadamente una semana que mi esposo estaba inquieto, todas las noches se levantaba muchas veces, iba al baño porque estaba triste, motivado a que estaban atacando mucho al partido, especialmente a los del lado de Danilo”, relata el documento judicial al que estuvo a acceso CDN.

Al ser cuestionada de cómo habían sido los últimos días de su esposo, la legisladora respondió a los fiscales que tenía varias semanas que prácticamente no comía y estaba muy atento a las redes sociales. “Estaba triste, me decía que por la situación que estaba atravesando el partido».

«Tenía varias semanas que casi no quería comer, se levantaba de madrugada 3 y 4 veces, me despertaba viendo las redes, que estaban criticando al partido y a Danilo, le decía que no podía sufrir por nadie”, indicó.

